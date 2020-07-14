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加州再關酒吧禁室內商業活動 奧勒岡州禁10人以上聚會

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
加州州長紐森（左）13日宣布關閉酒吧，取消解封措施。美聯社
加州州長紐森（左）13日宣布關閉酒吧，取消解封措施。美聯社

美國人口最多的加州周一（13日）因新冠病毒病例不斷攀升，大規模取消解封措施：州長紐森下令所有郡縣關閉酒吧，並暫停餐廳、酒舖、戲院、動物園、博物館和其他商家的室內商業活動。

對於連續在監控名單三天或三天以上的受重創郡縣，紐森也禁止健身中心、禮拜教堂、個人照護服務場所、購物中心、辦公室、美髮院和理髮店的室內活動。目前有30個郡縣在監控名單上，包括洛杉磯郡、聖地牙哥郡和橘郡，約占加州80%人口。

病例激增也促使加州兩個最大校區--洛杉磯和聖地牙哥--宣布，新學年度只提供線上教學。隔壁的橘郡要求居民出門要戴口罩

紐森在記者會上表示，加州新冠肺炎住院人數在過去兩周大增28%，需要重症照護的增加20%。截至周日，全州有6,485人因新冠肺炎住院，進加護病房的有1,833人。

在此同時，美國其他州的州長也發布新命令，暫停重啟經濟，例如奧勒岡州州長布朗禁止超過10人的室內私人聚會，並要求出外要戴口罩。

新冠肺炎 洛杉磯 口罩

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