校園防疫準則誰說了算 白宮如今說：交給地方政府決定

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普批美國疾病防治中心（ＣＤＣ）的校園防疫準則不切實際。（路透）
川普批美國疾病防治中心（ＣＤＣ）的校園防疫準則不切實際。（路透）

美國總統川普上周抨擊美國疾病防治中心（CDC）所制定的校園防疫準則「不切實際」，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）13日接受福斯新聞台訪問時說，「交由地方政府決定什麼是今年秋天開學的最佳作法。」

相較上周態度堅決要求防疫準則一定要修改的態度，麥肯內尼13日說，北達科他州和邁阿密對防疫準則的需求一定不同，聯邦政府將讓地方政府自己決定怎麼做。

麥肯內尼表示，CDC公布的準則，是學校所應呈現的最好狀況，但其實有些準則根本做不到，例如要學生自備午餐，實際上從貧困角度考量，美國有一半的學生要依靠學校所提供的午餐。

美國川普總統堅持要求秋天復學，他8日和10日分別揚言對學校切斷聯邦經費和取消免稅優惠，並批評CDC的校園防疫準則不切實際；被問到川普為何不滿意，麥肯內尼8日在記者會表示，在CDC現行準則中，已多處暗示「不夠可行」，例如，要求孩子上學帶便當，實際上，有2200萬名的美國兒童是靠學校供餐獲取營養，這就是一個例子。

川普原本要約談CDC官員，負責領導防疫工作小組的副總統潘斯（Mike Pence）8日在川普推文後立即宣布，CDC將在下周宣布新的準則；CDC主任芮斐德（Robert Redfield）9日接受專訪時表示，不會修改準則，但是會有補充。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至美東時間7月13日4時止，全球確診病例逾1291萬例、死亡破56.9萬例；美國確診病例逾330萬例 、死亡超過13.5萬例。

川普 潘斯

延伸閱讀

專業建議刺耳！川普轉貼連串推文 質疑佛奇等公衛官員

生意人本色 美前高官：川普考慮賣掉波多黎各

川普醜聞連發 同黨放行檢察官聽證

川普拿國際學生開刀 美59所大學挺哈佛MIT提告

相關新聞

校園防疫準則誰說了算 白宮如今說：交給地方政府決定

美國總統川普上周抨擊美國疾病防治中心（CDC）所制定的校園防疫準則「不切實際」，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh M...

【即時短評】警界人事異動又扯派系？蘇院長說了算！

南部近期陸續發生舞廳槍擊和殺人命案，行政院長蘇貞昌今天上午參加活動直指治安事件頻傳讓蔡英文總統和他都憂心，下午警政署就宣...

「凡工」大選賺2700萬卻解散？蔡英文競選幹部回應了

日前2020年大選政治獻金公開上網，其中蔡英文總統的競選經費中，有超過2700萬元流向「凡工有限公司」，但最近該公司被質...

民進黨全代會19日登場 主打團結台灣、前進世界

民進黨全代會將於19日登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，當天由兼任黨主席的蔡英文總統親自主持，副總統賴清德、行政院...

參與國際組織被矮化成中國一省 北市資訊局回應了

台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, ...

參加國際組織變中國一省？ 北市議員：被吃豆腐北市無感

台北市資訊局參與「國際開放標準組織(The Open Group)」，國籍竟被標註為「台灣-中國的一省(Taiwan, ...

陳水扁回台南落葉歸根 中監：他已報備

前總統陳水扁日前透過臉書宣布搬回台南古都、落葉歸根；台中監獄今天表示，陳水扁先前已提出報備要搬至台南，中監仍會定期前往訪...

藍狂轟菊市府氣爆捐款 民進黨：韓國瑜有查出蛛絲馬跡？

立法院17日將行使監察院人事同意權投票，國民黨強力反對總統府前秘書長陳菊擔任監察院長，要求陳菊在氣爆善款爭議釐清之前退出...

德官網未置中華民國國旗 駐德處：努力改善台灣待遇

媒體報導德國外交部網站將中華民國國旗撤下，駐德代表處回應指報導內容有誤，德國官網基於一中政策本來就未顯示台灣的國旗，代表...

【重磅快評】反中不是問題 自欺欺人才是罪惡

中研院社會所研究員吳介民上周在經民連、台權會、民間司改會等民間團體舉行的論壇上，針對香港國安法發表演講。他指出國安法是意...

蘇院長對鄭文燦百依百順？ 黃偉哲：聽蘇揆話並無不好

台南市長黃偉哲今天被問到預算分配問題，他表示，總統跟院長在宣布各項利多的時候，都是根據地方實際的需要跟需求，大家都有同等...

遭爆是御用公關公司藏鏡人 文化總會秘書長林錦昌：沒介入政府標案

兩家公關公司「幫推」及「投石」日前遭爆料，指幕後藏鏡人是現任文化總會秘書長林錦昌及文總副秘書長李厚慶，媒體也報導這兩家公...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

「菊花開滿地爽，妳的笑容已難藏」 葉毓蘭改編「菊花台」諷刺陳菊

影／漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

孫大千點出聘約人員草案4矛盾 批「沒有最貪只有更貪」

吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。