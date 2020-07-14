校園防疫準則誰說了算 白宮如今說：交給地方政府決定

美國總統川普上周抨擊美國疾病防治中心（CDC）所制定的校園防疫準則「不切實際」，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）13日接受福斯新聞台訪問時說，「交由地方政府決定什麼是今年秋天開學的最佳作法。」

相較上周態度堅決要求防疫準則一定要修改的態度，麥肯內尼13日說，北達科他州和邁阿密對防疫準則的需求一定不同，聯邦政府將讓地方政府自己決定怎麼做。

麥肯內尼表示，CDC公布的準則，是學校所應呈現的最好狀況，但其實有些準則根本做不到，例如要學生自備午餐，實際上從貧困角度考量，美國有一半的學生要依靠學校所提供的午餐。

美國川普總統堅持要求秋天復學，他8日和10日分別揚言對學校切斷聯邦經費和取消免稅優惠，並批評CDC的校園防疫準則不切實際；被問到川普為何不滿意，麥肯內尼8日在記者會表示，在CDC現行準則中，已多處暗示「不夠可行」，例如，要求孩子上學帶便當，實際上，有2200萬名的美國兒童是靠學校供餐獲取營養，這就是一個例子。

川普原本要約談CDC官員，負責領導防疫工作小組的副總統潘斯（Mike Pence）8日在川普推文後立即宣布，CDC將在下周宣布新的準則；CDC主任芮斐德（Robert Redfield）9日接受專訪時表示，不會修改準則，但是會有補充。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至美東時間7月13日4時止，全球確診病例逾1291萬例、死亡破56.9萬例；美國確診病例逾330萬例 、死亡超過13.5萬例。