「凡工」大選賺2700萬卻解散？蔡英文競選幹部回應了

日前2020年大選政治獻金公開上網，其中蔡英文總統的競選經費中，有超過2700萬元流向「凡工有限公司」，但最近該公司被質疑是另一家御用公關公司，且在選後就關門，也沒有登記電話號碼。競選幹部表示，凡工是由一群年輕人所組成的團隊，成員原本各有相關專業，由於在2018年後「韓流」席捲網路，基於認同蔡總統，便組成團隊協助蔡總統的Youtube頻道經營。

競選幹部說，這個年輕團隊與蔡總統無親屬關係，也在完成競選任務後，各自回歸個人工作崗位。該公司相關業務合作案，與一般公司一樣，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。

民進黨發言人顏若芳則表示，總統大選期間，相關委外業務的規畫、執行，競選總部都會洽各領域專業人士、單位辦理，各項經費支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。

顏若芳指出，選舉期間，各項文宣製作與規劃，係屬各陣營正常選舉活動。至於外部業者經營目標等非關雙方契約事務，民進黨無從評論，可以確認的是這些年輕團隊和蔡總統無親屬關係，且和國民黨與韓國瑜更無瓜葛。

前蔡英文競選總部幹部表示，凡工這間公司，主要是協助蔡英文Youtube頻道上的影片企畫、拍攝、後製、剪接及包含社群遊戲、網站等網路社群業務。從網路上都可以看到相關成果，都是有實際產出影像作品，也有媒體報導紀錄，並非如外界所說的幽靈公司。