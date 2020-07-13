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立院審監察院人事前夕 羅智強野台開講凝聚藍共識

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市議員羅智強（右）等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強（右）等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影

立院審監察院人事前夕，台北市議員羅智強晚間在立法院旁直播野台開講，讓藍營立委吳怡玎、洪孟楷等人都站出來與支持者一起凝聚共識，強調明天一定會有動作，呼籲支持者要在九點以前前來立法院，和藍委一起裡應外合，集合在野力量給執政黨瞧瞧。

羅智強指出台中地檢署檢察官陳隆翔因辦曲棍球案遭監委高涌誠彈劾，約詢譯文曝光，對話內容直指高涉干預司法，如今高涌誠依然獲得提名。

同樣，高雄氣爆指定捐款三億多元，陳菊執政的高雄市政府卻沒有專款專用，用來搭設遮陽棚、汰換值班台破舊座椅，甚至用於出國推廣之名，行程有一半在觀光，遭到監察院在6月16日通過糾正案。

野台開講也向民眾黨喊話，身為在野黨卻冷眼看待國民黨抗爭執政黨，隔山觀虎鬥在野力量無法整合，期望民眾能幫忙整合在野力量。

台北市議員羅智強等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強（右二）等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強（右二）等晚間在立法院旁直播野台開講，論述監察院被提名人事案，希望凝聚藍營支持者共識。記者潘俊宏／攝影

立法院 羅智強 監察院

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