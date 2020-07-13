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民進黨全代會19日登場 主打團結台灣、前進世界

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨全代會將於19日登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，當天由兼任黨主席的蔡英文總統親自主持，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前主席卓榮泰及所有執政縣市首長都會齊聚一堂，也將為參加高雄市長補選的陳其邁造勢。

民進黨發言人顏若芳今天表示，今年全代會將於台北國際會議中心3樓大會堂舉行，開幕式將由蔡主席發表演說，這將是在蔡總統520就職後、國內疫情趨於穩定後，首次的群眾演說。在開幕式結束後，蔡主席將會主持全國黨代表大會會議，這也是她回任黨主席的首次全國黨代表大會。

顏若芳說明，2020年總統大選，民進黨與全民一起堅守主權、抗中保台，共同為延續台灣自由民主的生活而努力，大選結果正是台灣全體國人團結一心的展現。而台灣歷經武漢肺炎疫情的挑戰，民進黨政府與人民並肩作戰，成功守住防疫前線，締造全球矚目的防疫成效。因此，這次全代會以「團結台灣、前進世界」為大會主軸，主視覺意象則是從「台灣」邁向「圓」，象徵島嶼勇敢前進世界，也表現出台灣堅毅地克服各種挑戰，團結共好。

顏若芳表示，開幕式除了由蔡主席發表談話，也特別邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政縣市長鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安為高雄市長候選人陳其邁拉抬造勢，凝聚黨內團結勝選氣勢，展現民進黨重返高雄執政的決心。

民進黨 行政院 疫情

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