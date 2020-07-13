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藍狂轟菊市府氣爆捐款 民進黨：韓有查出蛛絲馬跡？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

立法院17日將行使監察院人事同意權投票，國民黨強力反對總統府前秘書長陳菊擔任監察院長，要求陳菊在氣爆善款爭議釐清之前退出提名。民進黨今天回擊，國民黨不斷作秀、秀下限，利用高雄人的傷痛詐取政治利益，並反問前市長韓國瑜任內查出什麼蛛絲馬跡？

民進黨發言人顏若芳今表示，國民黨一再利用高雄人的傷痛來詐取政治利益，實在可恥。從追蹤器到道具支票，國民黨民代不斷秀下限，烏龍抹黑變成常態，對這樣的問政品質深感遺憾。

顏若芳指出，關於氣爆善後的一切作為，早就經過各種司法的、行政的檢視，高雄市政府每年度善款的使用，也經過包括馬政府時期在內的行政院逐一審視，並獲得核備。但國民黨對陳菊的攻訐從來沒有停止過，先是抹黑高雄政府舉債3000億元，進一步汙衊導向貪汙；再來是張冠李戴、誹謗陳菊遭監察院彈劾3次，進行人格抹殺；今天又再次利用高雄人的傷痛來詐取政治利益，實在令人憤怒、遺憾。

顏若芳表示，攤開所有過去國民黨對陳菊的打擊，所使出的「奧步」可以說是越來越不堪、越來越離譜。「我們再重複一次，不管是民進黨還是陳菊辦公室，早已多次說明過，陳菊一生只有在威權時代，被國民黨關了六年的政治黑牢，根本從未被司法判刑過，更從未被彈劾，而監察院現在也沒有高雄市政府任何相關的案件在調查中。」

顏若芳表示，國民黨指陳菊弊案纏身，請問在前市長韓國瑜任內的500多天中，有查出什麼蛛絲馬跡嗎？在陳菊市長任內中，有9年多的時間都是朝小野大，國民黨掌握市議會多數，請問國民黨是把自家議員當成裝飾品嗎？

國民黨 陳菊 監察院

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