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蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

警局長遭拔官 黃偉哲：照此標準外縣市換好幾輪了

聯合報 / 記者謝進盛黃宣翰／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影

台南市政府警察局長周幼偉下午傳出將異動，引起警界震撼，警界一片力挺周，市警局一度否認，不過警政署、台南市長黃偉哲稍後都證實，黃更為周幼偉叫屈。

周幼偉傳出將異動前，媒體針對行政院長蘇貞昌上午在警政署說重話，追問周是不是台北坐辦公室的在鬥地方外勤。當時周幼偉回應，自認為對台南治安工作，問心無愧。據知，傳出將異動後，周幼偉下午曾到永華市政中心向黃偉哲報告。

黃偉哲傍晚也證實，長周幼偉將被撤換，對於周將被拔官，黃偉哲說，治安比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了，肯定一年來周幼偉在台南治安工作上用心。

警政署下午也發布新聞稿指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市、台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整。

警政署表示，本月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。強調國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任，各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心，讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

台南市政府警察局長周幼偉將異動。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局長周幼偉將異動。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局長周幼偉將異動。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局長周幼偉將異動。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 警察

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