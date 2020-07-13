警局長遭拔官 黃偉哲：照此標準外縣市換好幾輪了

台南市政府警察局長周幼偉下午傳出將異動，引起警界震撼，警界一片力挺周，市警局一度否認，不過警政署、台南市長黃偉哲稍後都證實，黃更為周幼偉叫屈。

周幼偉傳出將異動前，媒體針對行政院長蘇貞昌上午在警政署說重話，追問周是不是台北坐辦公室的在鬥地方外勤。當時周幼偉回應，自認為對台南治安工作，問心無愧。據知，傳出將異動後，周幼偉下午曾到永華市政中心向黃偉哲報告。

黃偉哲傍晚也證實，長周幼偉將被撤換，對於周將被拔官，黃偉哲說，治安比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了，肯定一年來周幼偉在台南治安工作上用心。

警政署下午也發布新聞稿指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市、台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整。