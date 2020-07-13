快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆是御用公關公司藏鏡人 文化總會秘書長林錦昌：沒介入政府標案

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
文化總會秘書長林錦昌（左二）今天出席文化總會舉辦的「匠人魂」影片發布記者會。圖／文化總會提供
文化總會秘書長林錦昌（左二）今天出席文化總會舉辦的「匠人魂」影片發布記者會。圖／文化總會提供

兩家公關公司「幫推」及「投石」日前遭爆料，指幕後藏鏡人是現任文化總會秘書長林錦昌及文總副秘書長李厚慶，媒體也報導這兩家公司在2016年蔡英文總統開始執政三個月內陸續成立，4年下來拿到政府標案8千多萬元。林錦昌今天接受訪問時回應，他從事政治多年，從沒在任何職務上介入任何或政府其他標案。

林錦昌今天出席文化總會舉辦的「匠人魂」影片發布記者會，會後接受媒體聯訪，他說，近年與許多年輕朋友一起打過多次大小選戰，不管是政策行銷或選舉政治活動，年輕人都表現相當優秀，「幾次的選舉下來，大家就是好的夥伴」，選後這群年輕人也開創新公司，「我跟這兩家公司的關係，就僅止於此。我既不是投資人，我也沒有在這家公司任職。」

林錦昌說，這兩家公司的實績如何，應由業界及市場口碑決定。對於部分媒體以「據聞」方式，指稱他曾協助、甚至「列席引介」民間公司，絕非事實。

林錦昌也說，從事政治及公共事務近30年，相信政黨競爭是靠理念、價值和人才及社會溝通的誠意與能力，「政黨輪替、監督制衡是民主政治的常態，任何針對個人的批評指教，都願意虛心受教，也希望所有指摘能本於事實根據，無需捕風捉影以訛傳訛。」

林錦昌 文化總會

延伸閱讀

幫推投石拿政府標案惹議 林錦昌澄清：從未介入

聯合報社論／他們為什麼敢吃銅、吃鐵、吃國家？

親綠文總高層 在政府電子採購網評委建議名單上

網紅收了蔡總統的錢 業配文真相來得太遲

相關新聞

遭爆是御用公關公司藏鏡人 文化總會秘書長林錦昌：沒介入政府標案

兩家公關公司「幫推」及「投石」日前遭爆料，指幕後藏鏡人是現任文化總會秘書長林錦昌及文總副秘書長李厚慶，媒體也報導這兩家公...

【重磅快評】反中不是問題 自欺欺人才是罪惡

中研院社會所研究員吳介民上周在經民連、台權會、民間司改會等民間團體舉行的論壇上，針對香港國安法發表演講。他指出國安法是意...

蘇院長對鄭文燦百依百順？ 黃偉哲：聽蘇揆話並無不好

台南市長黃偉哲今天被問到預算分配問題，他表示，總統跟院長在宣布各項利多的時候，都是根據地方實際的需要跟需求，大家都有同等...

羅智強鼓勵藍營青年創造新國民黨 未來有機會成黨主席

「青年登入・民主實踐」營第二階段的政治培力課程今正式開課，國民黨主席江啟臣、革實院院長羅智強、革實院副院長長游淑慧出席與...

文化部帶頭稀釋藝文資源？《文獎條例》修正案的矛盾之處

文化部在109年7月8日預告《文化藝術獎助條例》修正草案，進行了大幅度的架構重整，並加入新的專章保障文化藝術工作者的勞動權益。細觀本草案條文，卻發現幾處可能稀釋藝文產業資源的疑問，似乎顯示文化部對扶植藝術的想像存在著本質性的矛盾，以下將針對這兩個面向的矛盾處逐一說明。

侯友宜怨北市對新北不公平 黃珊珊：真是言重了！

新北市長侯友宜昨天與桃園市長鄭文燦登山時談到，「台北市對我們比較不公平一點，翡翠水庫還在我們家耶，喝人家家裡的水要感謝。...

監委問卷已讀不回 時力批綠營傲慢

「連最基本、代表監委態度的問卷都不敢交，如何讓人民對監察院獨立行使職權有期待？」時代力量13日召開記者會，總召邱顯智痛批，他們在審查人事前就已經向監委發出問券，詢問關於廢考監、監察權行使的問題，但是監委提名人都沒有繳交問卷，「監察院真的要廢了嗎？」

學者：監委應透明化行使職權 並定期評鑑

立法院臨時會17日院會將進行監察院人事同意權案投票表決，今天先舉行公聽會。與會立委關注，監委如何被監督？對此，學者指出，...

德在台協會：外交部網站不曾放過「中華民國國旗」

傳德國外交部近期因中國壓力，將官方網站的中華民國國旗撤下；德國在台協會今天澄清，因中國壓力而撤下國旗的說法是不對的，那個...

監院人事公聽會 學者批蔡英文把監院當政治交際院

立法院今上午舉行「監察院長及監察委員被提名人同意權」全院委員會公聽會。與會學者批評，蔡英文擔任民進黨主席期間，主張將廢除...

德外交部官網我國旗「被消失」 我外交部：無法接受

德國外交部以其「一中政策」為理由，未能將我國旗展現在介紹台灣的頁面，外交部發言人歐江安今天表示，對這樣的差異做法無法接受...

幫推投石拿政府標案惹議 林錦昌澄清：從未介入

媒體報導，幫推、投石2家公司拿下政府多筆標案，幕後主導疑為文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶。林錦昌今天說，從事政治多年，...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

孫大千點出聘約人員草案4矛盾 批「沒有最貪只有更貪」

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

參加病毒趴染疫 美30歲青年死前說「我錯了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。