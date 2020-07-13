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遭爆是御用公關公司藏鏡人 文化總會秘書長林錦昌：沒介入政府標案
兩家公關公司「幫推」及「投石」日前遭爆料，指幕後藏鏡人是現任文化總會秘書長林錦昌及文總副秘書長李厚慶，媒體也報導這兩家公司在2016年蔡英文總統開始執政三個月內陸續成立，4年下來拿到政府標案8千多萬元。林錦昌今天接受訪問時回應，他從事政治多年，從沒在任何職務上介入任何或政府其他標案。
林錦昌今天出席文化總會舉辦的「匠人魂」影片發布記者會，會後接受媒體聯訪，他說，近年與許多年輕朋友一起打過多次大小選戰，不管是政策行銷或選舉政治活動，年輕人都表現相當優秀，「幾次的選舉下來，大家就是好的夥伴」，選後這群年輕人也開創新公司，「我跟這兩家公司的關係，就僅止於此。我既不是投資人，我也沒有在這家公司任職。」
林錦昌說，這兩家公司的實績如何，應由業界及市場口碑決定。對於部分媒體以「據聞」方式，指稱他曾協助、甚至「列席引介」民間公司，絕非事實。
林錦昌也說，從事政治及公共事務近30年，相信政黨競爭是靠理念、價值和人才及社會溝通的誠意與能力，「政黨輪替、監督制衡是民主政治的常態，任何針對個人的批評指教，都願意虛心受教，也希望所有指摘能本於事實根據，無需捕風捉影以訛傳訛。」
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