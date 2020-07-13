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羅智強鼓勵藍營青年創造新國民黨 未來有機會成黨主席

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
「青年登入・民主實踐」營第二階段的政治培力課程今正式開課，國民黨主席江啟臣、革實院院長羅智強、革實院副院長長游淑慧出席與32名學員經驗分享。記者劉宛琳／攝影
「青年登入・民主實踐」營第二階段的政治培力課程今正式開課，國民黨主席江啟臣、革實院院長羅智強、革實院副院長長游淑慧出席與32名學員經驗分享。記者劉宛琳／攝影

「青年登入・民主實踐」營第二階段的政治培力課程今正式開課，國民黨主席江啟臣、革實院院長羅智強、革實院副院長長游淑慧出席與32名學員經驗分享，未來將分為三組，分別於於國民黨文傳會、革實院、政研部、大陸部以及國際部實習，感受第一線政制工作的日常。羅智強說，希望學員能用年輕人的力量去創造新的國民黨，未來就有機會成為國民黨主席。

培訓期間除了現場實習外，營隊籌辦單位亦設計多項幕僚必備課程，包含媒體投書、影片剪輯、輿情彙整、實境參訪、社區培力、街頭訪問等，並於中午與晚上開設「午餐呷政治」、「老K夜間部」的沙龍講座，由第一線政治人物、工作者親自來和學員互動，分享最寶貴的經驗。

結訓前，工作坊將舉辦「政策研討記者會」，指定各小組分工合作並由導師帶領，引領學員針對政策議題，發揮創意和想像，舉辦屬於自己的第一場記者會作為成果報告。

在革實院所回收的101份問券中，發現在滿分5分的情況下，學員平均給出4.5分的好成績；有9成的學員願意參與未來的營隊籌備，加入國民黨改造的工程；有73.2%的人在參加完營隊後對國民黨的印象變好、25.7%沒有改變，僅0.9%變差；從互動中對江啟臣印象更佳的比例高達74.2%、22.7%沒有改變、2.9%更差。營隊執行長陳冠安說，結果顯示年輕人對國民黨的印象不是鐵板一塊。

國民黨主席江啟臣表示，政治跟大家有很大的關聯，不要認為是沒有關係的，你不理政治，政治就不會有變好，甚至可能因此而倒退。江期盼學員選擇自己的理念跟想法，在民主社會、民主政治裡面，勇於去表達自己去訴求，勇敢地參與政治事務。若是有看不下的事情，仍不想理會政治，那就很可怕了，將會是民主崩壞、民主的倒退。

羅智強則是謝謝學員願意給國民黨一個可能性，讓大家重新去認識了國民黨，希望所有學員能用年輕人的力量去創造新的國民黨，就有機會成為未來的黨主席。他強調，國民黨的定義是可以隨著時代更進步的，為什麼要辦這個營隊，還是一句話，真的不是單純要大家支持國民黨，而是讓大家來支持台灣的民主，要大家來創造國民黨，因為國民黨的未來在各位手中。

游淑慧以自己過往的經驗指出，在這個實習的過程裡面，要盡量累積自己的人脈，自己年紀漸增後發現，當有開拓的人脈、有人際網絡的時候，你會發現你的能力會有更多展現的空間，才能改變這個組織、這個文化。游自己更笑稱，剛踏入職場時被稱為「可是天后」，被主管質疑為什麼有這麼多疑問，但過程中才能釐清和完整更多自己的想法，實習中有問題時，不要怕丟臉、一定要勇於提出來。

陳冠安對於培訓營隊非常有信心，也強調是國內首創，融入教育業界行之有年的「VOD補課」制度，由於實習過程可能因公務錯過課程，學員可以透過預約申請的方式，針對因故缺席或是掌握不足的課程，到指定會議室，以封閉式影片的方式進行補課，不錯失任何一堂精彩講堂。

國民黨 實習 江啟臣

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