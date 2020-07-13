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侯友宜怨北市對新北不公平 黃珊珊：真是言重了！

聯合報 / 記者林麗玉張世杰╱台北即時報導
雙北再度為了翡翠水庫隔空開槓。本報資料照片
雙北再度為了翡翠水庫隔空開槓。本報資料照片

新北市長侯友宜昨天與桃園市長鄭文燦登山時談到，「台北市對我們比較不公平一點，翡翠水庫還在我們家耶，喝人家家裡的水要感謝。」北市副市長黃珊珊在臉書回應表示，「真是言重了！」翡翠水庫設立以來燈北市維管，是中央與地方合作的結果，應該是侯市長有所誤解。

黃珊珊在臉書貼文指出，翡翠水庫雖座落新北市境內，但自設立以來由台北市維管，相關建設經費自始由台北市負擔2/3、中央負擔1/3，所以長年才由台北市政府編列預算，並由翡翠水庫管理局經營管理，成效卓著，兩市多年來水資源不分彼此，能源共享，從未斤斤計較，這些都是過去中央政府與地方政府基於整體國土規劃下的合作建設成果。

她說，台灣地少人稠、天然資源非常有限，基礎設施的規劃不得不跳脫地方縣市的地緣政治思考，更不應只抱持本位主義，台北市從未將翡翠水庫納為私有，更何況現在台北市與新北市的供給量已經幾乎相等了。

黃珊珊說，大家認識的侯市長應該不是一個只有地緣本位思考的政治領袖，應該是有所誤解，事實上，台北市民及新北市民都是翡翠水庫優質水源的共同受益者。

翡翠水庫 黃珊珊

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