監院人事公聽會 學者批蔡英文把監院當政治交際院

立法院今上午舉行「監察院長及監察委員被提名人同意權」全院委員會公聽會。與會學者批評，蔡英文擔任民進黨主席期間，主張將廢除考監兩院列入第一階段修憲，就任總統4年自食其言，未顧及國家長遠利益修憲，將民進黨追求的三權分立憲政架構，異化為五權一統的變種黨國架構，「背信忘諾，自欺欺人。」

國民黨推薦的前東海大學法律系教授林騰鷂批評，蔡英文總統多次背棄廢除監察院的信諾，草率提出各黨派雨露均霑的監委人選，把監院當作政治交際院，已悖離憲法設立監察院要獨立公正行使調查、審計、糾正、糾舉、彈劾總統與官員的原始意涵。

民進黨推薦的高師大性別教育研究所副教授楊佳羚指出，此次27位監委提名中，有12位為女性，且提名多位有公民團體實務經驗者，值得肯定，但多元性仍有所不足。

楊佳羚建議，立委審查時能詢問每位被提名人，對同志保障等較邊緣的性別議題的立場，也可詢問監察院長被提名人陳菊，過去在高雄市長任內的果菜市場迫遷、拉瓦克部落迫遷、橋頭有機農地改為工業區，以及高雄重工業污染問題。讓社會瞭解這些被提名人出任監委後，能否更妥善處理爭議案件。

東吳政治系教授謝政諭提到，這次被提名人的政黨色彩太濃，建議在野黨可呼籲所有被提名人公開其政治偏好、推舉人是誰，政治權位與國家的政治地圖，也應該要連結一下，看看到底哪些人在憲政體制裡享有大的權力。