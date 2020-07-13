監委問卷已讀不回 時力批綠營傲慢

「連最基本、代表監委態度的問卷都不敢交，如何讓人民對監察院獨立行使職權有期待？」時代力量13日召開記者會，總召邱顯智痛批，他們在審查人事前就已經向監委發出問券，詢問關於廢考監、監察權行使的問題，但是監委提名人都沒有繳交問卷，「監察院真的要廢了嗎？」

邱顯智質疑，過去監委都有繳交反對黨的問卷，但是這次卻堅決不理會，這樣的態度讓人民覺得這些監委非常傲慢，而民進黨過半就可以這樣強行讓監委提名人選強渡關山嗎？如果連問卷都不敢繳交，那人民要如何期待監察院獨立行使職權？

時力立委陳椒華指出，2018年補提名的監察委員與這次的提名人選都有重疊，可是當初他們都有教問卷，這次卻不敢交，他們覺得很疑惑。而且問卷中有關於監委調查適法性、監察權與司法權的分野、亞泥展延案的監察權行使，都是監察院職權最基本的原則，如果都不表態的話，真的非常令人失望。

「監察院雖然有針對亞泥展延案提出糾正，但是許多官員並沒有遭到彈劾。」陳椒華說，接下來《工輔法》也在實施，監委是否願意監督中央、地方政府拆遷違章工廠也是很重要的表態。

邱顯智最後強調，會依照問卷的回覆態度，決定是否支持這次的監委提名人選。

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