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賴清德挺菊：面對國民黨不實指控 絕對禁得起考驗

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為日前陳文成事件39週年紀念活動，賴清德副總統出席紀念活動。報系資料照。 許正宏
圖為日前陳文成事件39週年紀念活動，賴清德副總統出席紀念活動。報系資料照。 許正宏

立法院17日將行使監察院人事同意權投票，國民黨強力反對總統府前秘書長陳菊擔任監察院長，要求陳菊在氣爆善款爭議釐清之前退出提名。副總統賴清德力挺陳菊，他今天在臉書上表示，面對國民黨對種種不實的指控，他相信陳菊絕對禁得起考驗。

賴清德說，39年前在台灣殉難的留美學者陳文成說過：「我支持民主，我一直希望台灣進步。」這是陳文成用生命捍衛的價值。「台灣在民主前進道路上，許多前輩用他們的生命或一生的青春，不畏強權壓迫捍衛民主價值，方有今日民主自由的台灣。」

賴清德說，陳文成如此、陳菊亦是如此。走過那幽長暗黑的長廊，打開盡頭那道門就會有光。面對國民黨種種不實指控，他相信陳菊絕對禁得起考驗，「她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起。」

賴清德提到，就像陳菊說過：「我始終相信，心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架。」他說，此刻他謹將這樣的勇氣，分享給世界各地正在面對強權壓迫、爭取民主自由的朋友們。「因為這股勇氣，台灣走過了威權統治，同樣也希望香港的朋友們，大家能相互攜手，齊心挺過強權壓迫。相信民主，世界才能往前進。」

陳菊 賴清德 陳文成

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