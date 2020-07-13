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民調通殺藍綠勝陳時中 侯友宜：對市民負責 不是為黨派

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，他是為402萬市民負責，不是為了任何黨、派。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，他是為402萬市民負責，不是為了任何黨、派。記者王敏旭／攝影

美麗島電子報今公布新北市長民調，不僅超過8成泛綠民眾支持侯友宜，就連下屆新北市長選舉，也大勝衛福部長陳時中、立委蘇巧慧，新北市長侯友宜說，他是為402萬市民負責，不是為了任何黨派。

侯友宜說，新北要做的事情非常多，要做完很辛苦、也很難，他有很多事覺得還沒有做好，應該更加緊努力，把很多市民期待、沒有做好的部分做好，民調高低都是鼓勵也是鞭策，他好好把事情做好，這是市長因盡的職責。

侯友宜也說，做事是為402萬市民負責，不是為了任何黨、派，新北市民有很多想法，他必須要虛心接受，更要接受批評，只有批評才會讓他更加進步，他市長的角色還需要市民、民意代表的指導。

侯友宜表示，新北市大團隊會與民代、市民緊密結合在一起，讓市民感受到新北是在進步當中，這是他最大的責任。

侯友宜 民調

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