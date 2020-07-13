影／笑虧蘇揆防曬烏龍 陳其邁：我一離開 院長就有事

行政院長蘇貞昌日前誤將妻子的CC霜當防曬霜塗抹，膚色過白顯得不自然，成為話題。正忙著投入高雄市長補選的陳其邁今天也笑虧「我一離開行政院 院長就有事」，陳其邁昨晚直播也說要寄防曬油給蘇貞昌，提醒他別再擦錯。

陳其邁今天的行程是與產業有約，上午到大寮區和發產業園區，聽取台郡、台聯碩企業做簡報，也與產業界座談交流，暢談他的產業政見。

陳其邁說，企業未來要導入產線數位化、數位轉型，因應國際供應鏈重組，持續提升競爭力，有助在全球市場取得領先地位。 若當選高雄市長，會充分與產業合作，吸引國際大廠來高雄投資，當企業的後盾，讓高雄成為先進半導體的產業聚落，及亞洲的高階製造中心。

被問到蘇貞昌的防曬搞烏龍話題，陳其邁說，他日前到駁二參加一參活動，下車前也是隨手抓一瓶防曬就往免上抹，也被提醒說「擦太白了，像金童玉女只差沒上腮紅」。陳其邁坦言，他對BB霜、CC霜及防曬霜等一竅不通。

談到昨晚與愛貓「小米」直播，陳其邁笑說，昨天的直播算失敗，「小米」太搶戲，讓他淪為配角，網友留言全是在關注「小米」。陳其邁也說，「小米」能文能武能撒嬌，受全家人寵愛，家人一回到家總是先問「小米在哪」，足見牠受寵程度。