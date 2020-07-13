矯正人事異動 吳澤生接台北監獄典獄長

法務部今天公布27名矯正首長異動名單，矯正署副署長吳澤生接台北監獄典獄長，另名副署長周輝煌接屏東監獄典獄長，台東戒治所所長曾文欽調「天下第一所」台北看守所所長，相關人事案本月16日生效。

法務部表示，為讓矯正業務順利推展，並促進及所屬機關之間人才交流，進行矯正首長人事調動。

調動名單如下：

1.矯正署副署長吳澤生調派台北監獄典獄長。

2.桃園監獄典獄長許金標調升矯正署副署長。

3.台北看守所所長林志雄調派桃園監獄典獄長。

4.台東戒治所所長曾文欽調派台北看守所所長。

5.苗栗看守所所長劉振榮調派台東戒治所所長。

6.台北少年觀護所所長張龍泉調派苗栗看守所所長。

7.矯正署後勤資源組副組長陳孟傑調派台北少年觀護所所長。

8.綠島監獄典獄長莊國勝調升矯正署後勤資源組副組長。

9.台中監獄副典獄長戴明瑋調升綠島監獄典獄長。

10.高雄第二監獄典獄長辛孟南調派高雄監獄典獄長。

11.台南第二監獄典獄長邱泰民調派高雄第二監獄典獄長。

12.泰源技能訓練所所長蔡景裕調派台南第二監獄典獄長。

13.東成技能訓練所所長林振榮調派泰源技能訓練所所長。

14.矯正署安全督導組組長吳信彥調派東成技能訓練所所長。

15.屏東看守所所長李進國調升矯正署安全督導組組長。

16.嘉獄監獄副典獄長張建國調升屏東看守所所長。

17.矯正署副署長周輝煌調派屏東監獄典獄長。

18.桃園女子監獄典獄長蔡永生調升矯正署副署長。

19.矯正署矯正醫療組組長黃銘強調派桃園女子監獄典獄長。

20.八德外役監獄典獄長楊方彥調升矯正署矯正醫療組組長。

21.基隆看守所所長葉俊宏調派八德外役監獄典獄長。

22.宜蘭監獄副典獄長陳錫樑調升基隆看守所所長。

23.明德外役監獄典獄長鄭義騰調派新店戒治所所長。

24.南投看守所所長杜聰典調派明德外役監獄典獄長。

25.矯正署綜合規劃組副組長于淑華調派南投看守所所長。

26.桃園少年輔育院院長劉嘉勝調升矯正署綜合規劃組副組長。

27.台南監獄副典獄長邱量一調升桃園少年輔育院院長。