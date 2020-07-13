柯文哲證實 周榆修將出任社會局長

台北市社會局長劉志光健康因素將去職，據了解，新任社會局長將由北市府有給職顧問周榆修接任，預計16日發布人事令。

台北市長柯文哲今天表示，北市府16日會有一波人事大調度，「會一包處理」。據了解，社會局長遴選除周榆修、還有台北市立聯合醫院副總院長許家禎，但最後由周榆修勝出，外傳是因周榆修較能應付議會及特定議員？柯文哲今天回應，「不可以隨意說出長官的心思。」

劉志光確定去職後，北市府決定接任的社會局長口袋名單，根據知情人士透露，包括周榆修、及許家禎兩人參與遴選，但經過市長室會議成員的遴選投票結果，最後由周榆修勝出，柯文哲今天表示，結果是由市長室會議投票，「投票、沒辦法，我是依照投票結果」，柯也說，「7月16日北市府會有人事大調處，會一包處理。」

對於外傳劉志光去職是因被架空，劉志光昨天出面表示，他從頭到尾沒這感覺，柯市長、副市長都很支持他，也沒有感受到任何來自上頭的壓力，駁斥「架空說」。

由於柯文哲挑戰2024總統大位，除團隊人事異動頻傳，這次劉志光僅上任3個月便請辭獲准，加上接任的人選過去也無與社福相關。台北市議員王鴻薇批評，若市府任命周榆修出任社會局長，就是政治導向，尤其柯文哲府會關係差，若周榆修出任社會局長，將無法處理專業問題，尤其最近的敬老卡、愛心卡綁定三倍券加碼政策也是一塌糊塗，到現在長者怨聲載道，柯文哲再這樣搞下去，只會將市政搞得更混亂。