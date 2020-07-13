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吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
扁子、高雄市議員陳致中在臉書發文分享家人為母親吳淑珍過70歲大的慶生照，阿扁總統、陳致中胞姊陳幸妤也同框享受幸福時光。翻攝陳致中臉書
扁子、高雄市議員陳致中在臉書發文分享家人為母親吳淑珍過70歲大的慶生照，阿扁總統、陳致中胞姊陳幸妤也同框享受幸福時光。翻攝陳致中臉書

前總統陳水扁最近從高雄搬家到台南東區，與女兒、女婿同一社區，也方便陪伴高齡的老母親，享受四代同堂的天倫樂。扁子、高雄市議員陳致中在臉書發文分享家人為母親吳淑珍過70歲大的慶生照，阿扁總統、陳致中胞姊陳幸妤也同框享受幸福時光。

陳致中發文中也提到，母親已坐輪椅35年，行動不便，飽受病痛煎熬，但母親相當堅強，他對母親有道不盡的感恩與疼惜。陳也說，生日蛋糕是拍照用的，顧及健康不適合母親吃。

陳致中今早陪民進黨高雄市長補選參選人陳其邁到大寮區，參訪大發、和發工業區，記者問他為母親慶生一事，他說，母親是41年次，過70歲生日，家人間簡單慶祝，對母親來說，能夠和最愛的家人相聚一堂就是最好生日禮物。

陳致中（右）今早陪民進黨高雄市長補選參選人陳其邁參訪大發、和發工業區，記者問他為母親慶生一事，他說，母親是41年次，過70歲生日，家人間簡單慶祝，對母親來說，能夠相聚一堂就是最好的生日禮物。記者王慧瑛／攝影
陳致中（右）今早陪民進黨高雄市長補選參選人陳其邁參訪大發、和發工業區，記者問他為母親慶生一事，他說，母親是41年次，過70歲生日，家人間簡單慶祝，對母親來說，能夠相聚一堂就是最好的生日禮物。記者王慧瑛／攝影

陳致中 高雄市 民進黨

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