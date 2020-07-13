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侯友宜搶補助請鄭文燦幫忙 「蘇院長對你都百依百順」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北報導
新北市長侯友宜（左）與桃園市長鄭文燦（右）昨共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜（左）與桃園市長鄭文燦（右）昨共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影

前瞻特別預算將續編四千二百億元，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦昨向中央搶補助。侯說新北人均預算僅四點四萬元，六都最少，請鄭幫忙爭取，「蘇院長對你都百依百順」；鄭也喊窮說，桃園拿到的中央補助款是六都最少，輸給第五名台南八十八億元。

侯友宜與鄭文燦昨共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動，近日頻向中央爭取補助的侯友宜，談到兩市合作的種種項目，突向台下的鄭文燦喊話，「我知道鄭市長爭取預算很厲害，蘇院長對你都是百依百順」。言下之意，鄭文燦在中央夠力，既是羨慕桃園預算多，也希望鄭看在兩市合作的份上，幫新北向中央多要一些補助。侯一席話引來眾人大笑，鄭文燦則是露出不好意思的笑容。

侯友宜示，新北市的人均預算是六都最少，一年才四萬四千元，隔壁的台北市大概有六萬四；而新北人口有四百零二萬，土地面積是台北的八倍大，相較之下資源不足，往往要仰賴中央支持。

侯友宜日前在議會備詢對新北財源不足問題時還指出，新北人均預算不僅比台北市少，連人口數只有新北市一半的桃園市，人均預算每人五點四萬元，都比新北市多一萬元，非常不合理。

對於侯友宜當眾喊話，鄭文燦回應，新北統籌分配稅跟一般補助款是六都人均最少，而桃園則是分配最少，輸給台南市八十八億元；如果六都統籌分配稅與一般補助款可以重新調整，新北、桃園市應該獲得公平合理待遇。

鄭文燦還強調，這種情形不是蘇貞昌上任才發生的，而是過去十年累積的問題；將來統籌分配稅跟一般補助款協調時，他跟侯會把對桃園、新北不公平的地方呈現出現，希望六都得到合理財政挹注。

鄭文燦所說「輸給台南市八十八億元」，指的是中央今年給六都的補助款，包括統籌分配稅款及一般補助款，桃園拿到的補助最少，是二百六十三億元，台南市排第五，有三百五十點七億元，相差八十七點七億元。鄭認為桃園的創稅能力、財政管理、開源節流等皆為六都前段班，補助款卻最低，對桃園市民不公平。

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