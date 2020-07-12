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【即時短評】顧全大「菊」？民進黨一路袒護「花媽」

聯合報 / 記者陳熙文
蔡英文總統（左）提名總統府前秘書長陳菊（右）出任監察院長，引爆政壇風暴。本報資料照片
蔡英文總統（左）提名總統府前秘書長陳菊（右）出任監察院長，引爆政壇風暴。本報資料照片

立法院臨時會本周進入深水區，即將處理備受爭議的監察院人事同意權案，總統府前秘書長陳菊將擔任監察院長的人事提名，已成藍綠攻防焦點。

此役波濤洶湧，不只在表面上牽涉考、監院廢除的修憲議題，以及監察院獨立於政黨之外的超然性，暗地裡更連結八月中旬的高雄市長補選，瀰漫十足政治味。

然而，陳菊當初答應接下監察院長的重擔，不可能不知其隱含的政治風波，勢必在立法院掀起爭議，但民進黨政府一路袒護，對她愛護有加，更凸顯「此地無銀三百兩」的味道。

監察院屬中華民國五權分立中的監察權，陳菊要做院長，她的政黨色彩，是否足以超脫黨派，社會自有公評，但蔡政府見「花媽」有難即出手搭救，彷彿她還是民進黨大老，而非跨足藍綠、即將上任的監察院長，豈非自抹顏色？

先是監委被提名人例行性拜會朝野黨團時，碰到國民黨團抗議，隨即取消行程；甚至還有民進黨立委控訴立委助理是「黑衣人」，對陳菊是百般呵護。

如今，監察院人事同意案審查在即，立法院又高度戒備，擺出比當初軍公教人員年金改革有過之而無不及的陣仗，連記者採訪都不得申請單日採訪證，就是煞費苦心，要盡可能讓人事同意權過關。

過往監委被提名人碰上爭議，未見如此禮遇。這也令人納悶，倘若不是陳菊被提名，民進黨政府是否也這樣用心？而民眾又要如何相信，陳菊已洗盡政黨顏色，可擺脫政治，適格職掌監察院？

種種跡象都顯示，民進黨上下為顧全大「菊」，全動了起來，但就算強行過關，這對陳菊上任後的公信力是福是禍？

監察院 陳菊 民進黨

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