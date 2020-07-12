國民黨明監院陳情 籲陳菊氣爆善款爭議釐清前退出提名

立法院周五（17日）將行使監察院人事同意權投票，國民黨除發出動員令籲全民反對監委提名，勿讓監察院成為「新東廠」外，明天上午10時30分，高雄市議會731氣爆調查小組召集人、市議員陳麗娜也將與國民黨中央幹部到監察院前陳情，要求約詢監察院長提名人陳菊，釐清她在氣爆善款不當使用的疏失，並呼籲陳菊在爭議釐清前，應自行退出監察院長提名。

陳麗娜明偕同國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲於監察院大門前舉行「氣爆善款爆三大弊端，監察院應彈劾陳菊！」記者會。

國民黨表示，高雄市議會731氣爆調查小組最近完成調查，發現高雄市政府有「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」、「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」三大決策弊端，這些若出於陳菊授意或同意，極可能構成對陳菊個人彈劾要件。

陳麗娜為此北上監察院陳情，要求馬上約詢陳菊，釐清她在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失；陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。