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侯盼院會再邀六都 柯文哲：寧可事前溝通取代事後衝突

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
新北市長侯友宜建議行政院會仍能再邀六都參加，台北市長柯文哲表示，溝通很重要，他寧可事前溝通協調，取代事後的衝突。記者徐如宜／攝影
新北市長侯友宜建議行政院會仍能再邀六都參加，台北市長柯文哲表示，溝通很重要，他寧可事前溝通協調，取代事後的衝突。記者徐如宜／攝影

新北市長侯友宜建議行政院會仍能再邀六都參加，大家可以面對面聚會溝通，六都需要更進步。台北市長柯文哲今晚參加吳益政競選總部成立大會後受訪表示，有交流都是好的，「有時候溝通，也是一個必要的政治成本。」溝通很重要，他寧可事前溝通協調，取代事後的衝突。

柯文哲表示，他常跟公務員講說，寧可用事前協調，取代事後衝突。有時候公務員好像很怕跟民眾溝通，他覺得這種文化要改。所以一樣嘛，行政院也不要怕跟六都溝通。

陳其邁代表民進黨參加高雄市長補選。柯文哲說，從2018年11月24日到現在，民進黨有改變什麼嗎？他不覺得有什麼改變。如果當時當時高雄市民不做這個選擇，那陳也沒有改變什麼嗎？現在為什麼會說有改變了？當然政治有現實面，但政治還是有理想性，但他覺得，台灣的政治應該可以有不一樣的風貌。

柯文哲 侯友宜

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