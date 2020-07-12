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罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

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罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今展開首次大掃街，並沿街發放傳單與罷免書給民眾。圖／鳳山清捷隊提供
罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今展開首次大掃街，並沿街發放傳單與罷免書給民眾。圖／鳳山清捷隊提供

罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今展開首次大掃街，並沿街發放傳單與罷免書給民眾，共發了約2千多份連署書。罷捷總部曾表示連署書已破2萬6千份，將累積一定數量向中選會提案。今則表示目前正在整理連署份數，準備二階提案。

對於罷免黃捷聲浪，黃捷之前曾說，她尊重公民權，若是民意展現她沒有意見，如果覺得我做不好，有正當理由來罷免我，就接受民意試煉、不戀棧。

罷捷總部發言人徐尚賢6日表示，連署總份數已破2萬6千份，為了保險起見，罷捷總部還是要收到一定的數量後才會正式向中選會提案，時間預計是7月中旬。總部也會每天到市場等地擺設連署攤位，讓更多鳳山民眾參與。

今天下午4點到7點，「鳳山清捷隊」數十位志工到人口數有1萬6千多人的鳳山過埤里進行大掃街，用徒步方式，展現出罷免黃捷的意志力，吸引更多民眾加入連署，並沿街投遞傳單與連署書到居民信箱，希望將連署書數量衝得更高。

罷捷總部表示，今掃街共發放逾2千份連署書，並在一處超商前的據點也收到了民眾填寫的5、60份連署書。掃街發放連署書時，不少民眾也詢問填寫完後要送到哪？罷捷總部表示，為方便過埤里及附近民眾繳交連署書，將繼續就近在附近超商擺攤，並回收大家的連署書。

罷捷總部也表示，目前正在整理連署書，剃除重複連署等，準備二階連署送件，因此暫不再公布連署份數，但會盡快整理後送件。

此外，黃捷10日晚間在臉書直播，標題是「畢竟我有點漂亮」，鳳山清捷隊則不以為然表示，黃捷這標題是否屬實，答案或許見仁見智，可是大家應不能否認，有一種說法叫做「相由心生」，所以是不是可另用標題「畢竟黃捷有點面目可憎」？

罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今展開首次大掃街，並沿街發放傳單與罷免書給民眾。圖／鳳山清捷隊提供
罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今展開首次大掃街，並沿街發放傳單與罷免書給民眾。圖／鳳山清捷隊提供

黃捷 罷免

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