影／爸爸真相太白！女兒虧蘇貞昌：江湖在走 防曬油要挑

行政院長蘇貞昌昨(11)日出席「2020北觀山海樂活節中角灣衝浪活動啟動儀式」，雖然一臉正經地回答問題，但「面色慘白」引發網友熱議。女兒蘇巧慧今日受訪「還原真相」，她笑說蘇貞昌出門前，隨手從媽媽的化妝台拿了一罐CC霜，但因為對化妝品不了解，以為只是一般防曬品，所以在車內就往臉上、手上抹了好幾層，因為看不到自己到底抹了多白，下車後大家看他的臉色「比平常白皙柔嫩很多」都嚇了一跳。蘇巧慧不忘開老爸玩笑說：「真相太白！江湖在走，防曬油色號要挑」，她透露事後爸爸抱怨，他去看衝浪基地，結果大家都在看他防曬油擦太多，並要求蘇巧慧以後要買比較適合他的給他用。

昨日也發生另一起小插曲，新北市長侯友宜在金山行程結束後，趕去蘇貞昌所在的中角灣想打聲招呼，剛好雙方在路上碰到，侯友宜下車靠近蘇貞昌座車，蘇貞昌也很訝異，但雙方隨即針對學校加裝冷氣一事聊了起來，不過侯友宜的動作卻被民進黨新北市議員何博文酸說，堂堂一個400萬人口直轄市的市長何需如此；也遭到外界酸說「攔轎陳情」，但今天一一遭到侯友宜否認，直呼大家想太多。蘇巧慧也稱，明明是一件自然的事，兩人一起把事情做好還互相加油，卻被講成惡鬥，認為這樣不是一個好習慣，對國家也不好。