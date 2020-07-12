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蘇貞昌出席衝浪活動臉超慘白 女兒蘇巧慧曝爆笑真相
行政院長蘇貞昌昨出席金山區中角灣衝浪基地活動，陪同的交通部長林佳龍在臉書PO出2人合照，被網友發現蘇的膚色異常白皙，更有人擔心是不是身體出了狀況；對此蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今受訪時透露，原來是蘇貞昌出門時不小心拿到潤色隔離霜，「難怪比站在後面的賴品妤還要白」。
蘇巧慧指出，一開始看到蘇院長出席衝浪基地的畫面，臉色比平常白皙柔嫩很多，「大家都嚇一跳」，因為平常的保養品跟化妝品都是自己跟妹妹買的， 回家也立刻查看凶手是哪一罐防曬油，「才知道爸爸從媽媽化妝台，隨便撿了一瓶潤色隔離霜。」
蘇巧慧表示，由於行程很匆忙，蘇院長在車上拿起來就擦，也看不到自己到底抹多白，所以下車的時候大家都嚇到了，她也轉述父親回到家後的說法，「我去看衝浪基地，結果大家都在看我防曬油抹太多，實在太歹勢、太歹勢」。
事後，蘇貞昌也跟蘇巧慧說，「我哪知道什麼是AABBCC霜，以後你們要選一個比較好、比較適合的給我用」，蘇巧慧則開玩笑地總結，「江湖在走，防曬油色號要挑」。
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