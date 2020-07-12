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【重磅快評】侯友宜攔車像辦案 蘇貞昌行銷女兒卻露餡

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌下鄉，新北市長侯友宜半途攔車，提及冷氣補助政策，蘇貞昌（左）對侯友宜說：「你最會講，中央的確要補助減少地方負擔」。記者江婉儀／攝影。
行政院長蘇貞昌下鄉，新北市長侯友宜半途攔車，提及冷氣補助政策，蘇貞昌（左）對侯友宜說：「你最會講，中央的確要補助減少地方負擔」。記者江婉儀／攝影。

行政院長蘇貞昌下鄉，新北市長侯友宜半途攔車，演出一段政治秀，侯精準攔車，蘇巧妙而有智慧的回應，兩人各取所需，蘇對侯說「你最會講」，其實也是在誇自己，隔著車窗交會兩分鐘，蘇竟也能為暗助女兒、家天下的質疑作「平衡」，但他卻忘了，其實就教室冷氣來說，最會講的並非侯友宜，而是上月被國家隊罷免的高雄市前市長韓國瑜。

侯友宜昨天上午在金山、石門有兩個行程，一個是金山衛生所動土典禮，另外一個是消防局石門分隊啟用典禮，都是老早就安排好的，蘇貞昌到中角灣衝浪基地是兩天前通知新北市，坦白說，侯友宜要半路攔蘇貞昌的車隊，還真是不容易，但事在人為，侯出手精準，有如老練刑警辦案，他在前往石門的路上攔截蘇貞昌座車，還真讓蘇的隨扈嚇出一身冷汗。

但精彩的不是侯友宜攔車，畢竟地方特別勤務都是新北員警在執行，沿路有員警站崗及號誌儀控，蘇貞昌車隊的行進及位置，侯友宜不難掌握，所以精準攔車並非難事；倒是兩分鐘的交會，雖然突如其來，但蘇貞昌的反應確實過人，除了見招拆招，和侯友宜互捧一番，並就冷氣補助誇侯友宜「你最會講、你說的都對」，還拍了侯的肩膀，唱作俱佳。

侯友宜攔車成功，還被蘇貞昌拍了肩膀打氣，當下也許高興，為自己的突襲成功而自鳴得意，卻沒想到，蘇貞昌幾分鐘前在中角灣衝浪基地其實已經為他女兒蘇巧慧做了一次成功的「置入性行銷」，說得可比誇侯友宜要生動得多了，反觀，蘇對侯的稱許也只是假平衡一下， 侯並沒有「賺」太多。

蘇貞昌在中角灣沙灘回應裝冷氣遭北市議員王世堅批明明是總統交辦卻做球給女兒，根本是家天下，蘇貞昌說他做事情從自己切身的體驗講起，所以談老人大學，都是提到他媽媽當年在老人大學上課的經驗，學校裝冷氣就提到孫女在學校熱得一頭汗水，孩子的媽媽蘇巧慧回來怎麼爭取，講出年輕媽媽的心境，不就是全國年輕父母的心境嗎？

如同王世堅所言，蘇貞昌把總統交辦的事做球給女兒蘇巧慧，根本是家天下，主要關鍵在於蘇巧慧正佈局2022的新北市長選舉，補助中小學教室裝冷氣的功勞怎能由侯友宜一人獨攬？蘇貞昌對侯說「你最會講、你說的都對」，當然不全然是稱讚，否則就沒有必要選在新北大談蘇巧慧是如何「回來怎麼爭取」冷氣，形同公開的做政治置入性行銷，簡直達到了露餡的程度，奇怪的是，蘇院長竟絲毫不以為意？        

其實在總統交辦裝冷氣之前，選民應該記得韓國瑜在參選高雄市長就承諾「三年雙機（冷氣機、空氣清淨機）」，雖礙於市府財力而進度落後，但絕非始自蔡總統交辦，更非女兒回來爭取，蔡總統交辦蘇貞昌的事，韓國瑜早就說了，而且也開始做了，民進黨晚了一年多拿香跟拜，蘇貞昌還拿來說嘴，並為女兒做政治的置入性行銷，只是徒增笑柄罷了。 

新北市長侯友宜因無法跟行政院長蘇貞昌同場出席活動，在下個行程中途攔截蘇貞昌座車。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜因無法跟行政院長蘇貞昌同場出席活動，在下個行程中途攔截蘇貞昌座車。記者江婉儀／攝影

蘇貞昌 侯友宜

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