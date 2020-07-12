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監委人事本周闖關 防突襲立院派警烈日下屋頂警戒

聯合報 / 記者陳熙文蔡佩芳／台北即時報導
臨時會期間，立法院加強周邊維安。記者陳熙文／攝影
臨時會期間，立法院加強周邊維安。記者陳熙文／攝影

立法院臨時會將於周五處理備受爭議的監察院人事同意權案，立法院維安也再升級，除了拒發單日採訪證，國會駐警也特別在議場周圍的走廊遮頂上部署警力，從高點警戒。

立法院將於7月17日院會處理監察院人事同意權，據了解，國民黨團計畫強力杯葛，反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，甚至有可能動員群眾至立法院外抗議。

臨時會期間，立法院加強周邊維安，除了院外架設拒馬和圍欄，封鎖鎮江街、青島東路和濟南路等路段，院內議場各門口均部署警力控管出入。可能為預防國民黨再次突襲霸占議場，今日還被注意到，議場周邊走廊遮頂也部署警力，在上面駐點巡邏，從高點監視議場入口狀況。因為連日高溫，在遮頂駐點還設置了遮陽傘。

讓國民黨立院黨團總召林為洲說，這項考試委員人事案審查時沒有的特殊待遇，顯示民進黨為了顧全大「菊」，不斷刷新立院紀錄，部署大批警力，防立委比防黑道還嚴格，警政署與其將人力放在立法院，不如加緊去查立委遭恐嚇要吃子彈一事。林為洲說，天氣太炎熱，警察在烈日下會有中暑風險，國民黨團保證不會從空中垂降，保六可以安心撤掉屋頂警力。

為防場面失控，立法院秘書處日前已發出公告，表明為因應7月14日至17日臨時會會期期間維安需要，要求該期間申請單日採訪證者，提前於7月13日前提出申請。

公告並表示，若媒體領有立法院核發的採訪人員出入證，但該期間要入院卻沒有攜帶採訪證，現場不受理換發單日採訪證。連「專業人士採訪證」也必須在採訪前7日提出申請，若未依規定提出申請，現場也不受理核發單日採訪證。

立法院 監察院

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