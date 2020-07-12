聽新聞
test
0:00 / 0:00
監委人事本周闖關 防突襲立院派警烈日下屋頂警戒
立法院臨時會將於周五處理備受爭議的監察院人事同意權案，立法院維安也再升級，除了拒發單日採訪證，國會駐警也特別在議場周圍的走廊遮頂上部署警力，從高點警戒。
立法院將於7月17日院會處理監察院人事同意權，據了解，國民黨團計畫強力杯葛，反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，甚至有可能動員群眾至立法院外抗議。
臨時會期間，立法院加強周邊維安，除了院外架設拒馬和圍欄，封鎖鎮江街、青島東路和濟南路等路段，院內議場各門口均部署警力控管出入。可能為預防國民黨再次突襲霸占議場，今日還被注意到，議場周邊走廊遮頂也部署警力，在上面駐點巡邏，從高點監視議場入口狀況。因為連日高溫，在遮頂駐點還設置了遮陽傘。
讓國民黨立院黨團總召林為洲說，這項考試委員人事案審查時沒有的特殊待遇，顯示民進黨為了顧全大「菊」，不斷刷新立院紀錄，部署大批警力，防立委比防黑道還嚴格，警政署與其將人力放在立法院，不如加緊去查立委遭恐嚇要吃子彈一事。林為洲說，天氣太炎熱，警察在烈日下會有中暑風險，國民黨團保證不會從空中垂降，保六可以安心撤掉屋頂警力。
為防場面失控，立法院秘書處日前已發出公告，表明為因應7月14日至17日臨時會會期期間維安需要，要求該期間申請單日採訪證者，提前於7月13日前提出申請。
公告並表示，若媒體領有立法院核發的採訪人員出入證，但該期間要入院卻沒有攜帶採訪證，現場不受理換發單日採訪證。連「專業人士採訪證」也必須在採訪前7日提出申請，若未依規定提出申請，現場也不受理核發單日採訪證。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言