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行政院會沒得列席才攔轎？侯友宜：院會是重要溝通管道

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影

行政院長蘇貞昌昨從中角灣衝浪基地準備離開時，剛好遇上新北市長侯友宜，侯立刻上前打招呼寒暄，並談及冷氣議題，因此被外界戲稱是「攔轎申冤」，對此台北市長柯文哲則認為，「行政院會六都原本可以列席，後來因疫情暫停，就沒有恢復了」，指中央跟六都應留下一個溝通管道。侯友宜今則表示，院會對六都的溝通是一個非常重要的管道，期待在疫情以後要再召開。

侯友宜先澄清，並不是「攔轎」，而是在路上碰到蘇院長，另對於行政院會六都無法列席，他則表示，「行政院會對六都的溝通是一個非常重要的管道，期待所有行政院院會在疫情以後要再召開，如果能夠再邀六都參加，我們都樂於跟行政院一起並肩作戰。」

桃園市長鄭文燦也說，疫後各種行政院會議應該都會陸續恢復，院會是個溝通管道，其他時間也可以溝通，目前在疫後振興部分，很大的焦點在地方，我們都會全力以赴。

行政院 侯友宜

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