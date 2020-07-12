賴清德探重傷官兵 撫家屬盼續挺國軍

「國軍演習雖有意外，但我們仍要保有信心，與國軍站在同陣線上！」副總統賴清德近日南下探望因漢光演習預演受傷的官兵，並向罹難官兵的家屬表達致哀之意。他強調，除了協助罹難的官兵料理後事，對後續家屬的生活也會給予必要幫助。希望大家都支持國軍，團結與國軍共同守護家園，這是最重要的。

賴清德前往探視

海軍陸戰隊99旅3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，4人送醫，最後導致2人死亡、2人重傷的悲劇。繼國防部長嚴德發當天即刻南下探視後，副總統賴清德也於11日前往醫院、官兵家中探望，由國安會副秘書長陳文政、海軍陸戰隊指揮官王瑞麟等人陪同出席。

他當天先後前往高雄及雲林，首先抵達國軍高雄總醫院左營分院，探視因漢光演習預演意外受重傷、仍靠葉克膜搏命的中士道卡杜與陳若盈，除慰問家屬，賴也請院方提供最佳醫療照護，讓受傷官兵能盡快復原。隨後前往在此次演訓意外中殉職的上士陳志榮、蔡博宇的家中，向家屬深致哀悼之意。

要對國軍保持信心

賴清德說，國軍保家衛國，是國家的安全支柱，海軍陸戰隊更是水上蛟龍、路上的雄兵。此次漢光演習預演卻發生了不幸的意外，大家都非常不捨。目前道卡杜中士的情況還算穩定；他受到醫療團隊很好的照顧，希望民眾一起集氣，讓道卡杜中士度過難關。

「特別是在當前的環境之下，大家團結與國軍共同守護國家是最重要的。」賴清德指出，針對此次不幸的意外，總統蔡英文也不斷強調，除了協助罹難的士官兵料理後事之外，對後續家屬的生活也會給予必要幫助，務必請家屬保重身體。

【更多精采內容，詳見 】