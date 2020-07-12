國民黨發布「新東廠」影片 要民眾打爆蔡政府

立法院院會17日將處理監察院人事同意權，明起將有一連串公聽會、審查會，國民黨中央除發布動員令外，國民黨主席江啟臣等黨務幹部以及國民黨立委，一同在臉書發布「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對！」影片，提供總統府陳情專線、民進黨中央黨部以及立委電話查詢，要民眾用電話打爆蔡政府，反對這次監委提名。

江啟臣等人貼文一開頭就詢問民眾，知道蔡政府正在逐步把監察院變成新東廠嗎？未來一旦蔡英文提名的監委，全面干涉司法案件，司法獨立將會不復存在，所有司法官也將承受沈重的政治壓力。並指過去蔡英文提名的陳師孟擔任監委，就曾為了幫陳水扁翻案，不斷約詢承辦扁案的檢察官與法官。

國民黨也提到高涌誠和蔡崇義兩位監委，因為民進黨前立委段宜康的陳情，就動用彈劾權彈劾曲棍球案的承辦檢察官陳隆翔，就是為了讓案件能夠再審，幫段宜康解套。這些監察委員就是透過約詢、彈劾的方式，介入司法個案，讓司法官，承擔法律之外的政治壓力，引發寒蟬效應。

國民黨表示，打造司法新東廠一共有三個步驟，一、提名深綠監委全面綠化監察院；二、揮監委約詢司法官，製造政治壓力；三、引發寒蟬效應，影響司法獨立。

國民黨強調，現在不反對，以後來不及。這次的監委提名，將是首次由蔡英文提名全數監委，再加上有陳菊這位民進黨派系大老擔任監察院長，未來的監察院，恐怕會是全台最大東廠，成為民進黨包庇貪腐、整肅異己、恫嚇司法的政治武器。

國民黨說，如果民眾認為監察院不應該變成東廠、司法應該維持公正獨立，就應拿起手邊的電話，打去總統府、民進黨黨部，還有民進黨立委辦公室，告訴他們，自己反對這次的監委提名。並提供總統府陳情專線（02- 23206924）、民進黨中央黨部電話（02- 23929989）以及立委電話查詢網址供民眾參考。