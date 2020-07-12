快訊

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

【白話財經】錢存起來不好嗎？告訴你「超額儲蓄」為何傷經濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨發布「新東廠」影片 要民眾打爆蔡政府

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨製作「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對！」影片。圖／國民黨中央提供
國民黨製作「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對！」影片。圖／國民黨中央提供

立法院院會17日將處理監察院人事同意權，明起將有一連串公聽會、審查會，國民黨中央除發布動員令外，國民黨主席江啟臣等黨務幹部以及國民黨立委，一同在臉書發布「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對！」影片，提供總統府陳情專線、民進黨中央黨部以及立委電話查詢，要民眾用電話打爆蔡政府，反對這次監委提名。

江啟臣等人貼文一開頭就詢問民眾，知道蔡政府正在逐步把監察院變成新東廠嗎？未來一旦蔡英文提名的監委，全面干涉司法案件，司法獨立將會不復存在，所有司法官也將承受沈重的政治壓力。並指過去蔡英文提名的陳師孟擔任監委，就曾為了幫陳水扁翻案，不斷約詢承辦扁案的檢察官與法官。

國民黨也提到高涌誠和蔡崇義兩位監委，因為民進黨前立委段宜康的陳情，就動用彈劾權彈劾曲棍球案的承辦檢察官陳隆翔，就是為了讓案件能夠再審，幫段宜康解套。這些監察委員就是透過約詢、彈劾的方式，介入司法個案，讓司法官，承擔法律之外的政治壓力，引發寒蟬效應。

國民黨表示，打造司法新東廠一共有三個步驟，一、提名深綠監委全面綠化監察院；二、揮監委約詢司法官，製造政治壓力；三、引發寒蟬效應，影響司法獨立。

國民黨強調，現在不反對，以後來不及。這次的監委提名，將是首次由蔡英文提名全數監委，再加上有陳菊這位民進黨派系大老擔任監察院長，未來的監察院，恐怕會是全台最大東廠，成為民進黨包庇貪腐、整肅異己、恫嚇司法的政治武器。

國民黨說，如果民眾認為監察院不應該變成東廠、司法應該維持公正獨立，就應拿起手邊的電話，打去總統府、民進黨黨部，還有民進黨立委辦公室，告訴他們，自己反對這次的監委提名。並提供總統府陳情專線（02- 23206924）、民進黨中央黨部電話（02- 23929989）以及立委電話查詢網址供民眾參考。

司法 民進黨 國民黨

延伸閱讀

影／民進黨南市主委就職 潘新傳：落實真正接地氣

立院本週處理監院人事案 藍營擬動員群眾抗議

外傳黨主席掀角力戰？ 江啟臣：真的想太多

孫大千批蔡政府 六大把戲把國家蠶食鯨吞

相關新聞

影／「攔轎」蘇貞昌申冤？ 侯友宜：想太多了

行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜昨分頭出席金山區活動，在蘇準備離開中角灣衝浪基地時，侯友宜座車突然抵達，侯更走到蘇的座車旁...

拜託鄭文燦幫爭取經費 侯友宜：蘇院長都對你百依百順

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動，侯友宜致詞時談到兩市合作的種種項目，突然...

外傳黨主席掀角力戰？ 江啟臣：真的想太多

外傳國民黨主席掀角力戰，國民黨主席江啟臣今受訪時笑說，「真的都想太多。」他昨天還跟朱立倫在一起，談國民黨如何得到更多年輕...

國民黨發布「新東廠」影片 要民眾打爆蔡政府

立法院院會17日將處理監察院人事同意權，明起將有一連串公聽會、審查會，國民黨中央除發布動員令外，國民黨主席江啟臣等黨務幹...

行政院會沒得列席才攔轎？侯友宜：院會是重要溝通管道

行政院長蘇貞昌昨從中角灣衝浪基地準備離開時，剛好遇上新北市長侯友宜，侯立刻上前打招呼寒暄，並談及冷氣議題，因此被外界戲稱...

賴清德探重傷官兵 撫家屬盼續挺國軍

「國軍演習雖有意外，但我們仍要保有信心，與國軍站在同陣線上！」副總統賴清德近日南下探望因漢光演習預演受傷的官兵，並向罹難官兵的家屬表達致哀之意。他強調，除了協助罹難的官兵料理後事，對後續家屬的生活也會給予必要幫助。希望大家都支持國軍，團結與國軍共同守護家園，這是最重要的。

超前部署客家艱困區 民進黨覓才深蹲客庄

總統蔡英文2020大選，拿下史上高票，但在19個客庄鄉鎮，民進黨總統、立委得票都較2016年衰退；民進黨客家部主任周江杰...

立院本週處理監院人事案 藍營擬動員群眾抗議

立法院臨時會本週將處理監察院人事同意權案，國民黨已發出動員令，號召群眾14日到立法院群賢樓外抗議，反對前總統府秘書長陳菊...

民進黨全代會19日登場 各派系積極固票拚中常委

民進黨全代會19日將登場，當天重頭戲是權力核心中常會改選，目前各派系積極固票；此外，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇...

約聘3年熬成公務員？羅智強：民進黨雞犬門大開後門

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，將政府機關的約聘僱人員法制化，未來聘約人員若符合資格，進用滿三年後，可擔...

孫大千批蔡政府 六大把戲把國家蠶食鯨吞

前立委孫大千在臉書批評蔡政府為了解決「僧多粥少，分贓不均」的情況，綠色政權硬是變出了六個逐步把國家「蠶食鯨吞，吃乾抹盡」...

【總編開箱】攔駕謝恩？侯友宜、蘇貞昌開啟地方中央互動新模式

新北市長侯友宜上任以來予人觀感，他是一位每天都在外工作的地方首長，平時如此，新冠肺炎疫情最緊的時候也如此，他有新北忙不完的市政工作要處理，有走不完的行程要趕赴。昨天，他更鑽時間差，在從金山前往石門的路上，攔下行政院長蘇貞昌的座車，兩人探頭探腦短暫的一會。

熱門新聞

海軍殉職上士妻子懷胎5個月 上士母嘆：貼心兒子走了

政院擬立法 文官進用雙軌 聘約3年可任有職等職務

政院擬具聘約人員草案 學者：未來政府會有更多口譯哥

再創新高！美增6萬6千例新冠肺炎確診 專家：醫院會塞爆

孫大千批蔡政府 六大把戲把國家蠶食鯨吞

三年熬成公務員？人事總處再澄清：約聘制非政務人員制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。