影／「攔轎」蘇貞昌申冤？ 侯友宜：想太多了

行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜昨分頭出席金山區活動，在蘇準備離開中角灣衝浪基地時，侯友宜座車突然抵達，侯更走到蘇的座車旁，與蘇聊起冷氣議題，被外界戲稱為「半路攔轎」，對此侯友宜今澄清，「你們實在是想太多了」，不是攔路，是碰上了蘇院長。

侯友宜指出，臨時前兩天才收到交通部傳真，得知蘇院長要到衝浪基地，但昨天的行程早已規畫好，沒辦法過去，後來在金山衛生所開工動土典禮後，便決定趕過去跟蘇院長打個招呼，再趕往下一個行程，謝謝他一起合作完成中角衝浪基地，

侯友宜表示，趕到衝浪基地後，正好蘇院長從衝浪基地出來，「不是我攔路，是碰上了蘇院長，那個巷子剛好在衝浪基地上面嘛，所以他剛出來就碰上了，我就下車跟院長說一聲。」

蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧今也為侯緩頰，侯市長昨天晚一點來，但他一路趕，在院長離開前剛好趕上，很自然兩個人就碰了面、說了話，互相加油打氣，「這麼好的事情，如果硬要把合作講成惡鬥，這不是一個很好的習慣，對國家也不好。」