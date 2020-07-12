拜託鄭文燦幫爭取經費 侯友宜：蘇院長都對你百依百順

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動，侯友宜致詞時談到兩市合作的種種項目，突然向台下的鄭文燦喊話，「我知道鄭市長爭取預算很厲害，蘇院長對你都是百依百順」，並請他幫忙爭取龜山連接新莊的快速道路，紓解龜山、林口車流。一席話引來眾人大笑，鄭文燦則是露出不好意思的笑容。

侯友宜受訪時表示，蘇院長也好、鄭市長也好，中央地方一定合作，新北市的人均預算是六都最少，一年才4萬4，隔壁的台北大概6萬4，新北人口有402萬，土地面積則是台北八倍大，但資源比較不足，往往要仰賴中央支持。自己也要更加努力，和隔壁縣市合作，資源才能共享，更迅速、便捷，「在資源分配上我會更加努力。」

鄭文燦則說，新北統籌分配稅跟一般補助款是六都人均最少，桃園則是分配最少，輸給台南88億元，如果六都統籌分配稅、一般補助款可以重新調整，新北、桃園市應該獲得公平合理待遇。「這當然不是蘇院長上任才發生，而是過去十年累積的問題，將來統籌分配稅跟一般補助款協調時，我跟侯市長會把對桃園、新北不公平的地方呈現，希望六都得到合理財政挹注。」