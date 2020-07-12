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日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

批對手有國家隊支持 李眉蓁：我們是高雄市民說的對

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣（中）上午與高雄市長補選參選人李眉蓁（右二）、國民黨高雄市議長參選人曾麗燕（左二）等人參拜玉皇宮。記者蔡孟妤／攝影
國民黨主席江啟臣（中）上午與高雄市長補選參選人李眉蓁（右二）、國民黨高雄市議長參選人曾麗燕（左二）等人參拜玉皇宮。記者蔡孟妤／攝影

國民黨主席江啟臣陪高雄市長補選參選人李眉蓁在高雄跑行程，江啟臣說，民進黨從陳其邁落選就開始動作，且是整個國家機器在動；國民黨6月6日後才開始，完全是不對等的戰爭，但還是有信心，「我們整合好了要來對抗國家隊！」李眉蓁說，對手有國家隊支持，國民黨是「高雄市民說的對」。

江啟臣今陪李眉蓁在高雄跑行程，上午陪李眉蓁到三民區松江市場掃街拜票，再與李眉蓁及國民黨高雄市議長參選人曾麗燕等人參拜玉皇宮、訪視幸福川，下午到大樹區與當地青年交流。

有媒體指三民公園是綠營大本營，拜票是否有壓力？李眉蓁說，高雄市民都是選民，剛才還有一位大姊看到他們哭了，所以不應貼標籤。她並強調民進黨對手陳其邁有「國家隊」支持，國民黨則是團結一心，「我們的隊是『高雄市民說的對』」。

江啟臣頻到高雄替李眉蓁拉抬選情，江啟臣說，之後也會有其他黨內前輩、前主席及同志來輔選，包括前主席朱立倫、前總統馬英九及其他14位縣市長等，只要時間允許，行程安排得當，他們都非常樂意前來輔選，大家會陸續看到其他人來為李眉蓁加油打氣。

被問到民進黨已整合好、全力輔選，藍營是否已整合好？江啟臣說，民進黨是從陳其邁落選就開始做這樣的事，所以當然整合好了，且是整個國家機器在動。國民黨是靠黨內上下團結，黨中央與地方共同合作，在6月6日後才開始，完全是不對等的戰爭，但還是有信心，「我們整合好了來對抗國家隊！」

李眉蓁 江啟臣 國民黨

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