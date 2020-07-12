外傳黨主席掀角力戰？ 江啟臣：真的想太多

外傳國民黨主席掀角力戰，國民黨主席江啟臣今受訪時笑說，「真的都想太多。」他昨天還跟朱立倫在一起，談國民黨如何得到更多年輕人支持、改革及高雄補選等，朱也承諾要趕快找時間下來幫國民黨高雄市長參選人李眉蓁輔選。

江啟臣今陪李眉蓁在高雄跑行程，上午陪李眉蓁到三民區松江市場掃街拜票，再與李眉蓁及國民黨高雄市議長參選人曾麗燕等人參拜玉皇宮、訪視幸福川，下午到大樹區與當地青年交流。

外傳國民黨主席掀角力戰，江啟臣聽了哈哈笑說，「真的都想太多。」他說，他昨天跟朱立倫在一起，談的還是國民黨如何得到更多年輕人支持、黨的改革等，另也談到高雄補選，朱也當場承諾要趕快找時間來幫李眉蓁，這部分在安排中。

今天陳其邁競選總部團拜，被問到李眉蓁競選總部何時成立？李眉蓁說，她的競選總部確定在國民黨高雄市黨部，因為之前的風格跟年輕人比較不一樣，這次想改變一下。總部應該在7月中成立，她要先整理一下，會以最簡便的方式，希望趕快上手。

江啟臣說，這次補選時間很短，民進黨刻意把補選時間壓縮到不2個月，這次是40天左右的選戰，一切幾乎是從簡、從速，最重要是要得到市民的支持與認同。李眉蓁團隊有些想法，黨部也會全力配合，也會挑適當時間舉辦成立大會。而這只是所有競選活動中的一場，之後還會舉辦其他不同形式的競選活動。