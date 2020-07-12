約聘3年熬成公務員？羅智強：民進黨雞犬門大開後門

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，將政府機關的約聘僱人員法制化，未來聘約人員若符合資格，進用滿三年後，可擔任特定機關有職稱職務，成為「準公務員」。國民黨北市議員羅智強今天在臉書批評，行政院準備立法，讓民進黨用的「雞犬」，聘約3年可任有職等的公務員職務，「升天」獲得文官保障。

羅智強說，不用辛苦讀書了，直接花500元，申請一張民進黨黨證、就可以當受文官保障的公務員。「真應了，十年寒窗無人問，一張黨證秒升天。」

羅智強也問總統蔡英文，「蔡英文、 蔡英文妳和民進黨的貪婪，到底要到什麼時候才會停下來？」現在走回頭路，破壞台灣長期以來引以為傲的文官體制，為民進黨的雞犬門，大開後門覺醒青年們，這就是你們要的民主嗎？

羅說，現在正在準備高考、普考的年輕朋友們，你們還在傻傻的準備考試嗎？「笨，趕快去申請民進黨黨證啦！」

羅智強說，只剩下個位數錄取率的公務人員考試，多少學子晨讀日讀夜讀日日讀，有人讀個10年，也沒考上。他也曾經通過公務人員高考，他知道那有多麼不容易。但現在到好，也不用辛苦讀書了，直接花500元，申請一張民進黨黨證、就可以當受文官保障的公務員。