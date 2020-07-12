孫大千批蔡政府 六大把戲把國家蠶食鯨吞

前立委孫大千在臉書批評蔡政府為了解決「僧多粥少，分贓不均」的情況，綠色政權硬是變出了六個逐步把國家「蠶食鯨吞，吃乾抹盡」的把戲。

行政院擬具「聘約人員人事條例」草案，聘約人員若符合相關資格，得於進用滿三年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。被質疑是開後門，為自己用人找到更方便的方式。

孫大千在臉書指出，民進黨用六步把國家吃乾抹淨。第一，三級機關政務常務雙軌制，增加各部門政治任命的職位；第二，將原本應該超越黨派的職務提名，如考試院、監察院、中選會、以及NCC，全面綠化；第三，外交公使政治化，擴大駐外人員政治任命的範圍，犧牲正統外交官應有的升遷機會。

第四，廣設東廠錦衣衛，如促轉會、黨產會，一則可以追殺對手，二則可以增加酬庸分配的職位；第五， 將農田水利會收歸國有，相關職務改由官派。讓綠色基層樁腳，雨露均沾；第六，推動約聘人員於進用滿三年後，可以擔任有職稱職等的職位。徹底踐踏文官體系，犧牲經過國家考試的正統公務人員應有的發展機會。