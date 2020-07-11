親綠文總高層 在政府電子採購網評委建議名單上

監察院昨天公佈總統大選收支，也讓與民進黨關係密切的「投石、幫推」2家拿政府標案的公司背後推手林錦昌、李厚慶等人浮上檯面。據消息指出，李厚慶也擔任地方政府標案評委，曾任新北市某校外聘評委，教育局表示，對此人並不知情，是由「政府電子採購網」的智慧遴選系統選出的建議名單。

報導指，「投石」、「幫推」2間公關公司，過去4年標到8千3百多萬元的政府標案，在2020總統大選也獲得蔡陣營59筆宣傳費，總金額近3千萬元。「投石」、「幫推」與文化總會正副祕書長林錦昌及李厚慶關係密切，兩人雖未掛名公司負責人，卻是背後主要推手。

據查，李厚慶曾任新北市某學校標案外聘評選委員，是由學校採購人員依規定，由政府電子採購網的智慧遴選系統中，提供的外聘評選委員建議名單，依程序簽核校長勾選外聘委員後，由採購人員依序聯繫可出席的外聘委員。

教育局表示，對此人不知悉，學校採購皆依政府採購法相關規定辦理。此外，政府採購評選委員會專家學者建議名單資料庫，是屬行政院公共工程委員會權責，是否有不適任應由工程會認定。