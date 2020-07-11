民進黨駁斥李乾隆攻擊陳菊 「國民黨改革是假的」

針對國民黨秘書長李乾龍今天以「案底黑漆漆」抹黑總統府前秘書長陳菊，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨一直用莫須有的罪名，對陳菊進行政治抹殺，這樣的發言水準令人遺憾，李乾龍這種毫無事實根據的惡意中傷，也只再次證明，國民黨的改革根本就是假的，「反民主」依然是國民黨的政黨價值。

顏若芳說，不管是民進黨，還是陳菊前秘書長辦公室，早已多次說明過，陳菊前一生只有在威權時代，被國民黨關了六年的政治黑牢，根本從未被司法判刑過，更從未被彈劾，而監察院現在也沒有高雄市政府任何相關的案件在調查中。

顏若芳指出，國民黨一直用莫須有的罪名，對陳菊前秘書長進行政治抹殺，一個政黨的秘書長發言若連基本的事實都可以扭曲，這樣的發言水準令人遺憾，更無助於台灣政治文化的提升。

她呼籲，李乾龍應多花點心思，協助國民黨主席江啟臣團結國民黨各派系，穩固內部，如果一再用這種抹黑的言論，不但會破壞國民黨形象，難保國民黨內有心人士不會見縫插針。

顏若芳表示，雖然知道一再奉勸國民黨不要潑髒水、抹黑，猶如對牛彈琴，但民進黨仍秉持不斷良善勸導，即使是頑石也會點頭的精神，再次奉勸，國民黨應停止不被社會所認同的抹黑行為，及無理杯葛的手段，依循立院議事程序進行同意權的審查。