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政府約聘雇滿3年可獲有職等職務 人總：不會變公務員

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院人事行政總處人事長施能傑。本報資料照片
行政院人事行政總處人事長施能傑。本報資料照片

行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，在草案說明中指出，未來政府公開競爭遴用的聘約人員若符合相關資格，得於進用滿3年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。行政院人事行政總處人事長施能傑表示，約聘人員不可能變成公務員，且草案僅是在徵詢階段。

施能傑說，草案僅是讓特定領域的資深約聘人員經審查後，能有職稱，在機關裡面扮演一定角色，但草案仍在徵詢階段，之所以提出，是立法院過去在司法及法制委員會屢屢關心相關約聘人員是否法制化，因此提出整套的人力資源管理制度。

施能傑指出，公務人員考試是公務人力資源的一環，但現行高普考不會涵蓋所有政府需要的專長人才，因此思考這些約聘僱人員如果在機關內做得相當久，條件資格也很好，可否擔任機關裡面有職稱職務的人，草案針對公開競爭的遴選制度、薪資制度、工作考核、續約、終止契約等都有規範，是整套人力資源管理的制度，希望回應立法院的關心，也提出討論。

但一套新的人力制度是否會對公務體系帶來衝擊，約聘人員擔任有職稱的職務會否帶來競合關係影響機關運作。施能傑表示，草案是一個良性的想法，開放各界討論，再看看討論結果怎麼樣。

人事行政總處也發出新聞稿表示，第一、聘約人員與政府機關是公法契約關係，並不會取得公務人員身分。但研議讓已工作一定時間且具有一定學經資格條件聘約人員，經審查後得以擔任或兼任特定領域，如研究、文教館所、科技，某些有職稱的職務，不會擴及一般行政機關。

人總說，第二、這是為了將現有約聘雇人員制度的權利義務更完整的法制化，也是立院所關心的課題；第三，權利義務法制化內容，包括如何公開競爭遴選、不同等別所需具備資格條件、薪資、工作考核、終止聘約、遵守的公務服務行為規範、參加勞保和勞退等等。

人總也強調，目前僅是草案的徵詢階段，歡迎各界提供寶貴的意見。

行政院 立法院

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