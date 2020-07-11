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民進黨北市黨部主委之爭 林錫耀：他們都考慮各退一步

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委今下午交接，民進黨秘書長林錫耀會前受訪。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部主委今下午交接，民進黨秘書長林錫耀會前受訪。圖／民進黨新北市黨部提供

民進黨新北市黨部主委今下午交接，反觀北市有前立委薛凌、前北市議員王孝維2位候選人，日前互控賄選，主委一位遲未有結果。民進黨秘書長林錫耀說，已協調2人「各退一步」，他們都願意考慮重新登記，2人都不參選。

薛凌、王孝維2人互控賄選並向北市黨部檢舉，前民進黨主席卓榮泰在卸任前，宣布暫停北市黨部主委選舉。

林錫耀說，台北市黨部主委在五二○主席蔡英文回任之前，中常會已決議暫停辦理，他跟兩方、許多台北市民進黨同志聽取意見，許多人都希望原來參選的兩人「都各退一步」，經過再三溝通，他們都願意考慮，也許等全代會之後，再進一步和兩人協調出一個結果。

媒體追問，「各退一步是指兩人都不參選、重新登記兩人都不參選」？林錫耀回說對。

民進黨 林錫耀

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