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1天募集5百萬元！賴清德慰問漢光演習罹難士兵

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
家屬也向賴副總統及善心校友致謝。記者蔡維斌／攝影
家屬也向賴副總統及善心校友致謝。記者蔡維斌／攝影

臺北大學新當選校友總會理事長林錫埼發起各界樂捐，在短短一天募集了五百萬元，作為慰問漢光演習不幸失事殉職的士兵，協助眷屬未來養兒育女與生計，今天副總統賴清德偕同到雲林慰問演習犧牲的上兵蔡博宇，向家表達哀悼之意。

台北大學校友總會號召前校友總會理事長謝士滄等人，結合社會卓越企業人士，聯合發起募款運動作為殉職眷屬的慰問金，獲熱烈迴響共，一天就募集五百萬元。總會理事長林錫埼表示，五百萬元將依比率發送給發生不幸及受傷的官兵。

今天副總統賴清德今天在立委劉建國和蘇治芬陪同下，偕同台北大學校友總會攜帶一百五十萬元，到雲林縣二崙鄉慰問蔡博宇父親，並轉達總統蔡英文對士兵保護國家人民，國家一定會做好撫恤之意，希望蔡父能節哀保重。賴副總統並感謝台北大學校友會的善舉。

對於賴副總統的慰問，蔡博宇父親不發一語，只不斷點頭道謝。蔡博宇的叔公鍾東榮指出，蔡博宇有三個兄弟，老大靠賣農作種苗盆栽為生，二哥殘疾，家庭均仰賴蔡博宇維持生計，去年母親過逝，今年祖母中風，境遇堪憐，蔡的家境不好，感謝政戰部屢屢探望，也希望政府能給予妥善撫恤，讓家屬未來生活不要有後顧之憂。

副總統賴清德拍拍蔡博宇父親的肩，要他節哀多保重。記者蔡維斌／攝影
副總統賴清德拍拍蔡博宇父親的肩，要他節哀多保重。記者蔡維斌／攝影
副總統賴德轉達蔡總統的悼念之意，並要家屬多保重，國家一定會妥善撫恤。記者蔡維斌／攝影
副總統賴德轉達蔡總統的悼念之意，並要家屬多保重，國家一定會妥善撫恤。記者蔡維斌／攝影
副總統賴德轉達蔡總統的悼念之意，並要家屬多保重，國家一定會妥善撫恤。記者蔡維斌／攝影
副總統賴德轉達蔡總統的悼念之意，並要家屬多保重，國家一定會妥善撫恤。記者蔡維斌／攝影

漢光演習 賴清德 中風

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