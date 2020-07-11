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綠營金門黨部主委交接 陳滄江批黨中央跟敵軍暗通款曲

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
民主進步黨金門縣黨部今天舉行新任主委交接典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
民主進步黨金門縣黨部今天舉行新任主委交接典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

民主進步黨金門縣黨部今天舉行新任主委交接典禮，新任主委許建全表示，未來會深耕地方，而接下來的地方選舉，也會推派適當人選出戰；前議員暨前主委陳滄江在上台致詞時則猛放砲，提及在上次縣長選舉時，中央跳過他，跟敵軍暗通款曲，並請在場的中央幹部把這些話帶回去給「蔡英文總統」。

民進黨金門黨部今天舉行第十、第十一屆主任委員交接暨執、評委就職，陳滄江上台致詞的一席話，意外揭露他在2018年宣布退出民進黨與不選金門縣長的真正原因，引起關注。

陳滄江在上台致詞時表示，今天現場有很多老戰友，他想講真心話，他說，民進黨金門縣黨部已經成立20年，一路走來，會加入金門的民進黨，只有2種人，一種是「憨人」、一種是勇敢的人；黨員從最多到1500多人，但當時很多是人頭黨員，到後來只剩下300多位黨員，一路奮戰過來，得到人家的尊敬，民進黨的總統選票從最初的759票，打拼到上萬票。

他直言，他在金門扛著民進黨大旗20年，打破了昔日在金門「打著民進黨就不會當選」，中央要了解，這些在前線打戰的士兵，都已經傷痕累累，中央在金門耕耘，要了解民主價值，不要去「招降納叛」，不要去背叛在前線勇敢作戰的同志，不要炒短線，用速食麵的方式來經營民進黨，陳滄江說，「落紅不是無情物，化做春泥更護花」，他會離開民進黨，主要是他在金門打拼那麼多年，中央卻跳過他，跟「敵軍暗通款曲」，他說，不是我們選不上，不是努力不夠，而是因為他扛著民進黨的招牌，但中央竟然背叛這些奮戰的同志，這種經營方式是錯誤的，請民進黨中央黨部主任吳峻鋕把話帶回去告訴「蔡英文總統」。

陳滄江指出，「他沒有對不起民進黨」，也沒有背叛社會，他說，雖然離開民進黨，但對台灣民主價值的追尋，永遠不會變，民進黨要經營金門很簡單，這些在前線的戰士們沒有武器，民進黨中央應該給他們鐮刀，卻為何寧可夜奔敵營，犧牲長期打拼的同志，這樣的經營是有問題，盼中央好好經營金門，不要認為金門沒有票，這是對金門同志們最大的傷害。

包括民進黨中央黨部主任吳峻鋕、縣長楊鎮浯、議員李養生、李應文、金湖鎮長陳文顧、金馬聯合服務處執行長翁明志、小英之友會蔡其雍、王中聖等人今天都到場表達祝賀之意，許建全說，金門黨部在金門已經20年，相當不容易，他也感謝前幾任主委對黨部的努力。而接下來的地方選舉，金門黨部應該也會投入，像是金西、金東的選區都會規劃擬定策略；至於縣長選舉方面則會再評估。

民主進步黨金門縣黨部今天舉行新任主委交接典禮，在民進黨中央黨部主任吳峻鋕（中）的監交下，新任主委許建全（左）正式接下印信就任黨部主委一職。記者蔡家蓁／攝影
民主進步黨金門縣黨部今天舉行新任主委交接典禮，在民進黨中央黨部主任吳峻鋕（中）的監交下，新任主委許建全（左）正式接下印信就任黨部主委一職。記者蔡家蓁／攝影
前議員暨前主委陳滄江在上台致詞時放砲，直指在上次縣長選舉時，中央跳過他，跟敵軍暗通款曲，並請在場的中央幹部把這些話帶回去給「蔡英文總統」。記者蔡家蓁／攝影
前議員暨前主委陳滄江在上台致詞時放砲，直指在上次縣長選舉時，中央跳過他，跟敵軍暗通款曲，並請在場的中央幹部把這些話帶回去給「蔡英文總統」。記者蔡家蓁／攝影
民進黨金門黨部今天舉行第十、第十一屆主任委員交接暨執、評委就職，會中洪海水（右）評召頒發評委當選證書給蔡建偉（左）。記者蔡家蓁／攝影
民進黨金門黨部今天舉行第十、第十一屆主任委員交接暨執、評委就職，會中洪海水（右）評召頒發評委當選證書給蔡建偉（左）。記者蔡家蓁／攝影

民進黨 金門 陳滄江

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