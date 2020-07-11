馬術治療有助障礙童改善平衡感 余政憲支持陳其邁相挺

財團法人八卦寮文教基金會與高苑工商職校聯手為腦麻、發展遲緩和一些罕見疾病孩童舉辦馬術治療課程今年邁入第17年，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁連續4年參加開訓典禮，今天他參加開訓典禮時，一位家長證實陳其邁這些年確實關心弱勢孩子的馬術治療，因為她的孩子參加3年了，她都看到陳其邁為孩子加油打氣。

八卦寮文教基金會董事長余政憲說，這10多年來，每年都提供12個名額給身心障礙孩子，讓小朋友敢接近馬匹，並從中由治療團隊協助改善身體狀況。

今年的馬術治療在橋頭區橋頭馬術中心開訓，共有31人報名，治療師團隊評估出12 名小朋友參與課程，其中5 名是腦麻孩子、5名發展遲緩孩童、2名是罕見疾病孩子。

治療師團隊表示，小孩子騎上馬後，馬緩緩移動時，身上的肌肉會均衡的律動，這可以讓小朋友訓練平衡感。已上過3 年課程的一名身心障礙孩子的家長說，本來以為孩子大概無法走路了，經過馬術治療，現在走路走得很好。