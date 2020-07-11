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馬術治療有助障礙童改善平衡感 余政憲支持陳其邁相挺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）看到接受馬術治療的身心障礙孩子有所進步，支持馬術治療持續下去。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（左）看到接受馬術治療的身心障礙孩子有所進步，支持馬術治療持續下去。記者楊濡嘉／攝影

財團法人八卦寮文教基金會與高苑工商職校聯手為腦麻、發展遲緩和一些罕見疾病孩童舉辦馬術治療課程今年邁入第17年，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁連續4年參加開訓典禮，今天他參加開訓典禮時，一位家長證實陳其邁這些年確實關心弱勢孩子的馬術治療，因為她的孩子參加3年了，她都看到陳其邁為孩子加油打氣。

八卦寮文教基金會董事長余政憲說，這10多年來，每年都提供12個名額給身心障礙孩子，讓小朋友敢接近馬匹，並從中由治療團隊協助改善身體狀況。

今年的馬術治療在橋頭區橋頭馬術中心開訓，共有31人報名，治療師團隊評估出12 名小朋友參與課程，其中5 名是腦麻孩子、5名發展遲緩孩童、2名是罕見疾病孩子。

治療師團隊表示，小孩子騎上馬後，馬緩緩移動時，身上的肌肉會均衡的律動，這可以讓小朋友訓練平衡感。已上過3 年課程的一名身心障礙孩子的家長說，本來以為孩子大概無法走路了，經過馬術治療，現在走路走得很好。

陳其邁說，慢飛天使一開始的行動比較慢，但在人生過程裡，都是國家最重要的資產，在余政憲領導下，結合民間和公部門資源，讓馬術治療活動可以一年一年持續下去，一直協助治療腦麻、接受早療的小朋友，這在高雄是非常重要的事。

財團法人八卦竂文教基金會董事長余政憲支持身心障礙小朋友接受馬術治療已17年。記者楊濡嘉／攝影
財團法人八卦竂文教基金會董事長余政憲支持身心障礙小朋友接受馬術治療已17年。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 罕見疾病 民進黨

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