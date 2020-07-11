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面對現實 江啟臣：現在年輕人對國民黨印象並不好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨拚轉型，年輕人是否青睞成改革關鍵。國民黨主席江啟臣上午表示，他要多讓黨與年輕人多互相接觸國民黨，相互溝通、對話，才可能讓更多年輕人夠了解、認識、支持，甚至加入國民黨，跟國民黨一起為公共事務、國家社會服務。記者周志豪／攝影
國民黨拚轉型，年輕人是否青睞成改革關鍵。國民黨主席江啟臣上午表示，他要多讓黨與年輕人多互相接觸國民黨，相互溝通、對話，才可能讓更多年輕人夠了解、認識、支持，甚至加入國民黨，跟國民黨一起為公共事務、國家社會服務。記者周志豪／攝影

國民黨拚轉型，年輕人是否青睞成改革關鍵。國民黨主席江啟臣上午表示，他要多讓黨與年輕人多互相接觸國民黨，相互溝通、對話，才可能讓更多年輕人夠了解、認識、支持，甚至加入國民黨，跟國民黨一起為公共事務、國家社會服務。

江啟臣指出，國民黨要面對一個現實，的確現在年輕人對國民黨印象並不好，也不會主動接觸國民黨，要改變這個現實要先要面對這個現實，唯有面對他才能改變他，所以國民黨要主動接觸年輕人。

江啟臣說，國民黨要透過所有實際動作告訴年輕人與社會，國民黨願意面對今天所面臨的環境現實，也願意採取行動改變現狀，克服現在面臨的困難。

江啟臣表示，這兩個禮拜除到高雄拚市長與議長補選，頻繁參加青年活動，青年參與如黨籍台北市議員徐巧芯辦的日知學塾等活動後，有機會到黨籍民代辦公室實習，會更了解、清楚國民黨政治人物在想什麼、做什麼，相信不會讓大家失望。

江啟臣也提到，兩個月前，有3個台中女中學生到服務處訪談，問她們對國民黨印象每個都搖頭，但票會投給我；青壯派立委蔣萬安也是國民黨籍，可能很多人票投給他，但不見得認同國民黨的形象，這是現實問題，國民黨要想辦法克服。

國民黨 江啟臣

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