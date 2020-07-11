影／江朱心結？朱：我們是防綠聯盟 江：挑撥離間不會上當

國民黨主席江啟臣11日與新北市前市長朱立倫，一同現身「日知學墊」結業式，外傳朱立倫有意搶下任黨主席大位並劍指2024總統大選，甚至把江啟臣、韓國瑜、朱立倫比喻三國中的魏、蜀、吳，江啟臣聽聞後先是大笑，表示這是陷阱不會上當，還在鏡頭前刻意向朱立倫喊話稱要求救。朱立倫則說，我們是中華民國，大家可能疫情期間追劇追太迷，幾千年前和現在完全不同，現在是中華民國是民主時代。至於黨內傳言，兩陣營分別成立了「防朱」、「防江」聯盟互別苗頭，朱立倫虧，現在只有「防綠聯盟」，「防朱」要問房東。

被問到黨內朱、江兩人心結的議題，立委林奕華認為，現在這個時間談這些都還太早，調整好國民黨體制，比誰選總統、誰選黨主席都重要。