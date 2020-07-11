糟蹋文官、自治體制 民進黨位子越要越多

蔡英文總統上任以來，對於官員的派任以及文官體制的調整屢屢遭到在野黨的批判，包含提出三級機關也能有政務任用、外交公使政治化，甚至近日的農田水利會收歸國有，種種已完成或正在推動的政策方向，都讓可以官派的職缺不斷上升，也引來外界質疑與反彈。

●三級機關政務常務雙軌制

2016年蔡英文總統上任後不到半年，當時行政院人事總處人事長施能傑就表示，行政院將提出「中央行政機關組織基準法」修正案，讓一定比例的三級機關首長得採政務、常務任用雙軌制，用以強化機關專業，活化人才晉用管道。

當時總統府說法為，人才晉用的重點要讓具實務經驗和創新思維的專業人才到政府服務，在於「強化政府專業」，而非「保障內部升遷」；此案在立法院初審通過，當時國民黨立法院黨團批評，這讓二、三級機關增加51名政務任命的首長、每年薪水共高達7656萬元，簡直是糟蹋文官體制、酬庸。

●外交公使挨批政治化 趙怡翔、林子揚也惹爭議

民進黨政府上台以後，外交公使安排就遭國民黨批評，包括日本謝長廷、德國謝志偉、泰國童振源、法國吳志中、瑞士黃偉峰、捷克汪忠一、愛爾蘭楊子葆、以及希臘的郭時南等人，都被質疑是政治任用。

2019年，曾任國民黨立院黨團書記長林奕華則批評，民進黨立委管碧玲女婿林子揚被以諮議聘用，擔任駐泰代表童振源(現為僑委會主委)機要秘書，以及「口譯哥」趙怡翔駐美月領27萬，這是不斷破壞外交體系文官制度，專業外交官被貶抑至極，實在情何以堪。

林奕華還說，民進黨接連修法大開非專業駐外人員任用後門，先是修法將非職業外交官得擔任駐外人員的上限放寬至15%，也將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」文字化，並修正「駐外機構組織通則」，開放外館可派任特任公使、副代表，最高10人等等規定，種種薪高職重的專業外交領域，都成為分官晉爵的俎上肉。

●綠委推取消鄉鎮市選舉 最終朝野都不挺

民進黨團幹事長鄭運鵬今年力推取消鄉鎮市選舉，質疑非直轄市人口少、資源少，卻多了鄉鎮市級選舉，但這樣基層政治的弊端跟著就多，以現代政府治理來說，完全不合理，且廢除鄉鎮市級選舉是不用修憲就可以進行的改革，民進黨國會再度過半，是根本改革地方政府體質的時候了。

此案若是通過，將有198個鄉鎮首長可變官派，還有各鄉鎮市不一的鄉鎮市民代表也能是指定人選。不過此案最後朝野都有意見，並未獲支持。

●農田水利會收歸國有 自家人不挺、自救會質疑違憲

立法院日前三讀通過「農田水利法」，將農田水利會及其財產收歸國有，未來全台灣17個農田水利會收歸國有，相關人事改為官派。

不過各地反彈聲自去年起就未停歇，三讀後，更有農民組成自救會與國民黨立法院團共同赴司法院聲請釋憲，控訴「農田水利會組織通則」第40條違憲。

民進黨立委黃世杰也屢屢指出，農田水利會原是自治團體公法人，其持有資產來自農民自籌或捐助，但未經合法徵收程序，亦無合理補償，即逕行移轉為國家所有，實有違憲之疑慮，且未來農業用水能否搶贏經濟、政府能否有足夠人力進駐水利會都是挑戰。

●綠委推全國農會增加官派

民進黨立委蘇治芬近日提案修正農會法，要求在全國農會的理事會增加12個席次，讓給政府派任專家進駐農會，加上目前的27個席次，總數將增為39席。

此提案提升全國農會的官派數量也引發爭議，中國民國農會總幹事張永成就痛批這修法是違憲；蘇治芬則在臉書回擊張永成，「故意造謠還是笨？提案僅限於中華民國農會，並不包括基層農會。」