政院擬具聘約人員草案 學者：未來政府會有更多口譯哥

行政院擬具「聘約人員人事條例」草案，保訓會前委員桂宏誠說，草案提到未來公務人力雙軌併行，考試權變相被瓦解，若相關規定發揮到極致，透過國考任用的公務人員越來越少，聘約人員越來越多，未來政府體系中會有越來越多「口譯哥」，且憲法增修條文明訂，考試院掌理公務人員任免、考績等法制事項，行政院沒有法制權卻提修法，這不僅是「硬幹」，還有違憲之虞。

桂宏誠說，前總統陳水扁時代開始推「彈性用人」，當時停留在研究階段，現在行政院推聘約人員草案，感覺又要開始推相關規定，銓敘部過去擬具契約人員人事條例，但後來沒有推成；桂宏誠說，依照考試院邏輯，所有公務人員職位都由考試院主管，哪些職位以約聘僱方式聘用，也是由考試院決定，但現在行政院推聘約人員草案，態度擺明是「要考試的職位由考試院管，不用考試的考試院管不到」。

桂宏誠說，考試院是憲法位階的獨立機關，憲法增修條文明訂，考試院為國家最高考試機關，掌理考試，公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休，及公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎之法制事項，行政院在人事行政方面，並沒有法制權，所以不能訂定這個法律，但人總擬了草案，這根本是「硬幹」，他認為也違憲了。

桂宏誠說，目前政府部門的約聘人員不算在編制內，但聘約人員草案將聘約人員列在預算員額算編制內，草案也說未來公務人力變成兩軌，換句話說就是「非典型人力變成典型人力」，甚至掌有公權力，目前聘用人員不能變成正式官員，但未來聘約人員符合條件者可列官等職等，「這就是官員了」，甚至若有更高職位出缺，還能很快跳升。

國民黨立委曾銘宗說，他贊成草案將政府部門約聘人員從徵選考試到權利保障等有明確法據，但因為草案將聘約人員定義為預算員額，這會造成若編列大筆預算大量增加聘約人員比例，這和政府目前推動組織改造、減少員額的方向不符，還會大量增加人事費用，也讓執政黨可以安插親信，恐有嚴重後遺症，屆時修法送到立院，他一定會嚴加審查，確保公務體制的健全。