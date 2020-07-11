陳水扁搬回台南了：抗拒不了黃昏故鄉親情的呼喚

人住高雄、戶籍在台南的前總統陳水扁要搬回台南市東區居住了，他今天在Line發布搬回台南的消息，也PO出新家掛的3幅畫作，強調他抗拒不了黃昏故鄉台南親情的呼喚，最后遷到台南市東區。

陳水扁在貼文中表示，住過5都的他要搬家了,終於回到新的台南古都。葉落歸根,又可以就近照顧他的母親,但就醫仍在高雄長庚，仍會南、高兩頭跑。

他指出，放眼台灣，要像他一生住過6都的不會太多；他在台南出生長大，北漂台北就讀大學成家立業,再到新北土城、桃園龜山、台中南屯進修，最後南漂高雄鼓山；由於抗拒不了黃昏故鄉台南親情的呼喚，最后遷到台南市東區。

他PO出新家掛的3幅畫，一幅是陳錦芳的「520我愛你 載歌載舞」，一幅是張振宇的「禁忌的年代」和陳嬋娟的「來自阿扁的請安問好」。