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蔡啟芳老菸槍肺功能剩一半 曾現身說法勸大家不要抽菸

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
前立委蔡啟芳(右四)淡出政壇，近年身體一直不好，隱居太保市住處，上個月副總統賴清德(右三)由蔡易餘(左二)陪同探視蔡啟芳，蔡啟芳氣色還不錯。 記者魯永明／翻攝
前立委蔡啟芳(右四)淡出政壇，近年身體一直不好，隱居太保市住處，上個月副總統賴清德(右三)由蔡易餘(左二)陪同探視蔡啟芳，蔡啟芳氣色還不錯。 記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義縣立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，上午在台大醫院，接受肺移植手術；蔡啟芳是老菸槍，曾在臉書指稱自己的肺因為抽菸，只剩一半的功能，連走路都會喘，並奉勸朋友「菸！真的，真的不要抽」。

蔡啟芳淡出政壇，近年身體一直不好，隱居太保市住處，兒子蔡易餘競選連任，他未現身輔選，親友探視，常看他戴呼吸器，說話久就會喘，上個月副總統賴清德由蔡易餘陪同，探視蔡啟芳，蔡拿下呼吸器，氣色還不錯。

5年前，蔡啟芳在臉書說，「自己因氣喘演變成心肌梗塞，從2月26日住院迄今，現在病況好多了，醫師告訴他，他的肺功能僅剩一半，連走路都會喘，要回復很難，所以他奉勸所有好友，菸！真的，真的不要抽，破肺傷身。」

隨後他又貼文說，「想不到勸戒菸文比政治文更多人分享」，希望自己的現身說法，能讓大家把錢省下來救助窮人，別再抽菸了！」

蔡啟芳5年前曾在嘉義市府附近開小吃店，賣家鄉布袋鎮豆簽羹與虱目魚湯，店名取名「做嘜固」（做不久），店開幕推出1碗10元大請客，客人大排長龍排隊搶著吃。

大家都說因為店名叫「做不久」，又是立委賣羹湯，趕快上門來吃，小吃店開不久，生意太好太操勞，蔡啟芳氣喘復發，住進加護病房，小吃店歇業轉讓親友，開店短短半年，果然「做嘜固」。

蔡啟芳 蔡易餘 小吃

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