鄭文燦出席時力服務處開幕 徐永明驚：第一次有首長來

時代力量立委邱顯智與桃園市議員簡智翔聯合服務處今天開幕，包括黨主席徐永明多名黨公職出席，民進黨籍市長鄭文燦也現身支持，齊呼「深耕桃園、志在必得」口號；徐永明說，今年時代力量陸續開黨部與服務處，「第一次遇到有首長親自到」，他與鄭從台大時期就認識，還虧鄭「大二時比我還瘦，可見羅馬不是一天造成的！」

時代力量前年競逐桃園區域立委選戰沒有斬獲，現在桃園僅有1席議員，為桃園區市議員簡智翔，為擴大服務深度及廣度，簡智翔與不分區立委邱顯智在桃園區春日路成立聯合服務處，桃園黨部主委曾威凱說，從議員服務處每周進行的法律諮詢服務，可以發現很多法律或陳情案件都涉及中央層級，希望未來服務更多桃園民眾。

過去就曾參與時代力量桃園市黨部開幕的鄭文燦，今天也親自出席簡智翔、邱顯智聯合服務處成立揭牌，鄭肯定簡在地服務用心，本身擁有健身運動專長，甚至想創造屬於台灣系統的公園媽媽舞蹈體系，他樂見其成，接著表示台灣是民主社會，多元政黨發展很正常，也讓社會有股反省進步力量，保護台灣一起往前走。

徐永明致詞則提及與鄭文燦的交情，2人大學2年級就認識，人生變化很多，「大二時比我還瘦」，鄭原本是電機系高材生，搞社會運動搞太兇，轉到社會系去，接著也話鋒一轉提到時代力量布局，立法院3名立委問政有目共睹，地方服務處遍地開花，桃園是時力發展重點區域，明年將成立南桃園辦公室，更目標2022年議員選舉組成黨團。